Безпрецедентні дії РФ та Китаю змусили США і Канаду підняти в повітря винищувачі F-35, F-16 і F-18.

Днями російські та китайські бомбардувальники наблизилися до узбережжя Аляски на відстань 200 миль (біля 322 км, – УНІАН), вперше спільно підлетівши так близько до території США. Це підтвердив міністр оборони США Ллойд Остін.

Як пише Politico, ці безпрецедентні дії РФ та Китаю змусили США і Канаду підняти в повітря винищувачі F-35, F-16 і F-18. Це перехоплення стало "першим випадком, коли ми бачили, щоб ці дві країни летіли разом", заявив глава Пентагону.

"Я думаю, що найближча точка зближення була приблизно за 200 миль (біля 322 км, – УНІАН) від нашого узбережжя", – сказав він. Відео дня

Цей політ викликав тривогу у Вашингтоні і Оттаві щодо того, що Пекін і Москва знайшли новий спосіб працювати разом настільки близько до Північної Америки. Остін сказав, що бомбардувальники відстежувалися протягом більшої частини польоту, і "це не стало для нас несподіванкою".

Хоча для російських літаків не рідкість оминати повітряний простір США навколо Аляски, спільний політ свідчить про "дедалі більш напористий Китай і розширення його військових відносин з Росією". Цей політ відбувся за кілька годин до того, як президент Джо Байден мав виступити в Овальному кабінеті з промовою, в якій пояснив, чому він виходить з президентських перегонів.

"Москва і Пекін встановили більш глибокі військові відносини в останні роки, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. У серпні минулого року вони відправили 11 військових кораблів близько до Алеутських островів, що призвело до розгортання чотирьох американських есмінців з керованими ракетами для відстеження кораблів, які залишилися в міжнародних водах", – нагадує видання.

Речник Міністерства оборони Китаю Чжан Сяоган заявив журналістам у Пекіні, що цей політ став восьмим "спільним повітряним стратегічним патрулюванням", здійсненим двома країнами з 2019 року, і що ці навчання "не були спрямовані проти будь-якої третьої сторони, відповідають міжнародному праву і практиці і не пов'язані з поточною міжнародною і регіональною ситуацією".

Хоча Пекін наполягає на тому, що не постачає Росії зброю, він активізував експорт технологій "подвійного призначення", таких як мікрочіпи і верстати, які мають як цивільне, так і військове застосування. Також зросла кількість російської нафти, яку імпортує Пекін.

"Ці відносини викликають у нас занепокоєння здебільшого через те, що ми стурбовані тим, що Китай надає підтримку незаконній і непотрібній війні Росії в Україні. Ми бачили докази цього, і ми сподіваємося, що це припиниться в майбутньому, але ми побачимо, що станеться і як ці відносини продовжать розвиватися", – наголосив Остін.

Щодо того, яке повідомлення надсилає РФ та Китай цим польотом, то як пише "Голос Америки", американський міністр відповів:

"Я скажу вам, яке повідомлення надсилаємо ми. І воно полягає в тому, що ми збираємось бути напоготові, ми є напоготові, і ми завжди будемо напоготові. Ми будемо захищати націю".

За словами Остіна, якщо виникне загроза для Сполучених Штатів Америки, війська "будуть діяти правильно". Водночас говорячи про те, чи випробоувують супротивники США, очільник Пентагону сказав, що вони "завжди випробовують" Америку.

Що кажуть у Держдепі США

Речник Державного департаменту Меттью Міллер, говорячи про перехоплення американськими і канадськими винищувачами двох російських бомбардувальників ТУ-95 і двох китайських бомбардувальників H-6 поблизу Аляски, наголосив, що це "загроза безпеці Сполучених Штатів".

Під час брифінгу він зауважив, що Штати вже тривалий час стурбовані тим, як розвивається військова співпраця між Китаєм і Росією, а також тим, що Пекін продовжує "підживлювати" війну РФ проти України за допомогою компаній оборонної промислової бази.

Що передувало

24 липня Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки перехопило два російських і два китайських бомбардувальники, які летіли поблизу Аляски. Примітно, що це був перший випадок, коли китайські та російські літаки було перехоплено під час спільної операції.

Як зазначається в заяві Командування, було перехоплено російські військові літаки ТУ-95 і два китайські військові літаки PRC H-6. Вони діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски (ADIZ). Ці борти не увійшли до повітряного простору США чи Канади.

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