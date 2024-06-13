Наразі у війні критичний момент, бо на кону - виживання України.

Міжнародним партнерам і союзникам треба шукати нові рішення для посилення протиповітряної оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-23"), яке відбувається у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО.

"Ми повинні продовжувати шукати нові рішення, особливо для викликів протиповітряної оборони України. І ми продовжимо підтримувати довготермінову безпеку Україну", - сказав Остін. Відео дня

За його словами, Контактна група підтримує зусилля України із зміцнення і модернізації її сил на довгострокову перспективу.

Міністр оборони США додав, що ця коаліція продовжує шукати інноваційні та стійкі способи прискорення постачання критично важливих можливостей для найнагальніших потреб України.

Зокрема, він вдячний Швеції за оголошення наразі найбільшого пакету військової допомоги на суму близько 1,23 млрд доларів. До цього пакету увійдуть два літаки Saab 340, оснащених станцією радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, які будуть мати вирішальне значення для спостереження на дальніх відстанях.

Також Остін вдячний Бельгії, яка зобов'язалася передати Україні до 2028 року 30 винищувачі F-16, а також цього року надати військової допомоги на 1 млрд доларів.

Ще він дякує Іспанії за нещодавнє зобов'язання надати Україні більше ракет для протиповітряної оборони.

Крім того, він сказав, що США тісно співпрацює з Контактною групою для посилення оборонної промисловості України і розвитку спільних проектів.

Остін сказав, що підтримка України зростає. Новим учасником формату "Рамштайн" стала Аргентина.

"Це критичний момент. Ставки у цій війні високі. На кону - виживання України. Так само і уся наша безпека. Жоден з нас не хоче жити у світі, коли Путін виграє. Ми усі будемо менш захищеними, якщо тирани думають, що вони можуть топтати кордони", - сказав Остін.

Він додав, що попереду багато роботи.

ППО для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у травні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні критично не вистачає систем протиповітряної оборони. Закрито лише чверть потреб. За його словами, РФ може атакувати нашу територію з будь-якої зброї.

11 червня Зеленський заявив, що Україна очікує на позитивне рішення щодо отримання ще двох-трьох зенітно-ракетних комплексів Patriot. З цього питання ведеться робота з США і деякими європейськими партнерами.

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