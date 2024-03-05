Посол України Павло Рябікін домігся лише кількох зустрічей з моменту свого прибуття до китайської столиці минулого літа.

Китай направив високопоставленого дипломата до Києва для пошуку шляхів політичного врегулювання війни РФ проти України - проте в самому Пекіні, схоже, на українських дипломатів не звертають жодної уваги, пише Bloomberg.

Спецпосланець Китаю з євразійських справ Лі Хуей розпочав свою дипломатичну місію з врегулювання конфлікту, під час якої він відвідає Росію, Польщу, Україну, Німеччину, Францію та Бельгію. Проте діяльність Пекіна за кордоном "сильно контрастує з його діями всередині країни", зазначає видання.

Посол України Павло Рябікін домігся лише кількох зустрічей з моменту свого прибуття до китайської столиці минулого літа, незважаючи на те, що направив запити майже в 40 різних міністерств і муніципалітетів. При цьому посол Росії Ігор Моргулов характеризує російсько-китайські відносини як "дуже плідні": за минулий рік його посольство організувало 27 візитів російських офіційних осіб до Китаю, включно з главою держави.

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За словами самого Пекіна, "канали зв'язку між Китаєм і Україною працюють безперешкодно". Посольство України в Пекіні, зі свого боку, ніяк не відповіло на лист із проханням прокоментувати ситуацію.

Війна в Україні - позиція Китаю

Переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні. Про це за результатами переговорів спеціального представника уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуея і заступника міністра закордонних справ Росії Михайла Галузіна в Москві повідомило МЗС КНР, інформує The Guardian.

Видання зазначає, що це був перший етап європейського турне китайського дипломата, під час якого Хуей також відвідає Брюссель, Польщу, Німеччину та Францію.

Зокрема, у зовнішньополітичному відомстві КНР наголосили, що Китай готовий "продовжувати свої зусилля зі сприяння мирним переговорам, виступати посередником і досягати консенсусу між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні".

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