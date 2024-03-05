Крім того, в ЄС вважають, що Китай має закликати РФ вивести війська з усієї території України.

Дипломати Європейського Союзу озвучили чітку позицію щодо того, щодо очікують від Китаю відносно пошуку шляхів справедливого урегулювання війни Росії проти України.

Про це йдеться у пресрелізі Європейської служби зовнішньої дії. Зокрема, 4 березня керівний директор зі Східної Європи та Центральної Азії дипломатичної служби ЄС Майкл Зіберт та директор з питань Азії та Тихоокеанського регіону дипслужби ЄС Ніклас Кварнстрем провели зустріч з спеціальним представником уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуеєм у Брюсселі.

Делегації Євросоюзу і Китаю обговорили незаконну агресивну війну Росії проти України та шляхи з просування справедливого і стійкого миру.

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У цьому зв'язку, європейська сторона підкреслила повну відповідальність Росії за неспровоковану і необґрунтовану війну з наголосом на тому, що повага до принципів Статуту ООН та суверенітету і територіальної цілісності України має бути наріжним каменем для будь-якого фінального урегулювання.

Також, в ЄС наголосили, що війна Росії є екзистенційною загрозою для європейської безпеки, і у цьому зв'язку, позиція Китаю стосовно війни невідворотно впливає на двосторонні відносини між ЄС і Китаєм.

Водночас, ЄС залишається налаштованим підтримувати України будь-якою ціною для перемоги.

Крім того, європейські дипломати вітають майбутній візит Лі Хуея до Києва, який, за їх сподіваннями, створить можливість для конструктивної взаємодії Китаю з Україною.

"ЄС очікує, що Китай, як постійний член Ради безпеки ООН, відіграє конструктивну роль і використає кожну можливість для підтримки і просування Статуту ООН і міжнародного права. Сторона ЄС наголосила, що очікує від Китаю заклику до Росії негайно і безумовно дотримуватися принципів суверенітету, незалежності і територіальної цілісності шляхом виведення усіх сил і військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказано у повідомленні.

Також європейські дипломати повторили їхні серйозні занепокоєння, які також раніше були висловлені на саміті ЄС-Китай 7 грудня 2023 року, стосовно експорту значних обсягів товарів подвійного призначення та передових технологій з Китаю до російського військово-промислового комплексу.

"У цьому контексті ЄС наполегливо закликав Китай вжити ефективних кроків в межах його юрисдикції стримати потоки цих найбільш чутливих товарів", - йдеться у заяві.

Турне посланця Китаю по РФ та Європі

Як повідомляв УНІАН, Лі Хуей розпочав візит до Європи з відвідування Москви, де він провів зустріч з заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіним.

У зовнішньополітичному відомстві КНР підкреслили, що Китай готовий "продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступати посередником і досягати консенсусу між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні".

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