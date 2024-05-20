Щодо трьох оборонних компаній та їхніх керівникив ввели низку обмежень.

Китай наклав санкції на три американські оборонні компанії. Причиною став через продаж зброї Тайваню, коли на острові пройшла інавгурація нового президента.

Як повідомляє Reuters, тепер General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems і Boeing Defense, Space & Security заборонено здійснювати "імпортно-експортний" бізнес у Китаї.

Крім того, керівникам усіх трьох компаній заборонено в’їзд до Китаю, їхні дозволи на роботу будуть анульовані, а також їхній статус гостя і заявки на проживання не будуть схвалені. Відповідні обмеження оголосило міністерство торгівлі КНР.

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Зазначається, що Лай Цінде склав присягу як президент Тайваню, ознаменувавши початок історичного третього терміну поспіль. Він представник правлячої на острові Демократичної прогресивної партії. Ця політична сила яка відстоює демократію всупереч рокам зростаючих загроз з боку авторитарного Китаю.

Відносини США та Китаю

Як повідомляв УНІАН, це вже не перший такий випадок. На початку року під удар потрапили одразу п'ять оборонних компаній США:

BAE Systems Land and Armament – виробництво бойових машин та боєприпасів різних типів;

Alliant Techsystems Operation – виробництво аеродинамічних та аерокосмічних машин та комплектуючих до них;

AeroVironment – виробництво безпілотних літальних апаратів;

ViaSat – надання високошвидкісних супутникових послуг та створення захищених мережевих систем, зокрема для військових потреб;

Data Link – постачання систем обробки та розподілу інформації для військових потреб.

Більш того, у китайсько-тайванському протистоянні США підтримують саме останніх. Штати заявили, що вступлять у бойові дії проти Китаю, якщо Пекін спробує силою захопити Тайвань.

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