Це найжорсткіший прогноз військового і рідкісний приклад того, як офіцер настільки чітко припускає, що США відреагують на китайський напад на Тайвань.

Високопоставлений генерал американських ВПС прогнозує, що США і Китай, імовірно, почнуть війну в 2025 році. Причиною може стати конфлікт через Тайвань.

Генерал Майк Мініган, голова командування повітряної мобільності США, сказав, що дві держави, імовірно, зрештою вступлять у війну через низку обставин, які підбадьорять президента Китаю Сі Цзіньпіна. Про це пише Financial Times, посилаючись на службову записку Мінігана своїм вищим командирам, що просочилася в ЗМІ.

"Сподіваюся, я помиляюся. Моя інтуїція підказує мені, що ми будемо воювати в 2025 році. Сі Цзіньпін отримав свій третій термін (в якості генерального секретаря Комуністичної партії, - ред.) і сформував свою військову раду в жовтні 2022 року. Президентські вибори на Тайвані відбудуться в 2024 році, і у Сі з'явиться привід", - написав Мініган.

Він додав, що президентські вибори 2024 року в США створять "розсіяну Америку", що принесе користь главі Китаю.

"Команда Сі Цзіньпіна, привід і можливості будуть вирівняні до 2025 року", - зазначив генерал.

Як зазначає FT, коментарі Мінігана - це найжорсткіший прогноз високопоставленого воєначальника і рідкісний приклад того, як офіцер настільки чітко припускає, що США відреагують на китайський напад на Тайвань.

Як керівник командування повітряної мобільності, Мініган контролює авіаційну логістику у Збройних силах США. Генерал раніше обіймав посаду заступника глави Індо-Тихоокеанського командування, яке буде безпосередньо відповідати за управління американськими військами в будь-якому конфлікті з Китаєм.

Ерік Саєрс, колишній радник командування в Індо-Тихоокеанському регіоні, зазначив, що Мініган вже більше десяти років перебуває на "кінчику списа" в Тихому океані і розуміє китайську загрозу "краще, ніж будь-хто у військовій формі".

"Мова службової записки різка й може викликати дискомфорт, але службові записки такого роду не призначені ні для публічного ознайомлення, ні як складна розвідувальна оцінка потенціалу конфлікту", - сказав Саєрс.

Він додав, що люди мають інтерпретувати документ як "контрольовану переписку з підлеглими Мінігана, про те, що він очікує від них невідкладних дій для підвищення готовності командування".

Протистояння США і Китаю через Тайвань - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше командувач Військово-морськими операціями США адмірал Майкл Гільдей спрогнозував, що конфлікт між Китаєм і Тайванем може початися в найближчі роки.

Напруга між державами зросла у 2022 році після візиту на острів, який Пекін вважає своєю територією, спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Китай переконаний, що США повинні підтримувати лише неофіційні контакти з цим самоврядним островом. У відповідь на візит Пелосі Китай розірвав діалог зі США у військовій і кліматичній сферах, і запровадив проти спікера та її найближчих родичів санкції.

У жовтні в Китаї заявили, що залишають за собою право застосувати силу для вирішення питання Тайваню. Китай також провів військові навчання навколо Тайваню, які влада острова назвали імітацією нападу. Гендиректор Бюро національної безпеки Тайваню Чень Мін-Тун зазначив, що Китай вивчає досвід Росії ведення гібридної війни проти України.

В кінці грудня 47 літаків військово-повітряних сил Китаю перетнули серединну лінію Тайванської протоки. А на початку січня ситуація повторилася - Міноборони Тайваню зафіксувало 57 військових літаків і чотири кораблі КНР.

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