Тайвань гірше готовий до війни, ніж була Україна, тому без прямого втручання США він не вистоїть, вважає республіканець.

США вступлять у бойові дії проти Китаю, якщо Пекін спробує силою захопити Тайвань. Про це заявив голова комітету у закордонних справах Палати представників США, республіканець Майкл МакКол в інтерв'ю Fox News.

МакКол приїхав на Тайвань разом з іншими американськими конгресменами, щоб "забезпечити стримування Китаю". Він нагадав, що раніше ЦРУ попередило про плани Пекіна вторгнутися на Тайвань в 2027 році. Також він зазначив, що в такому випадку Конгрес матиме право санкціонувати застосування військової сили.

"Конфлікт - це завжди крайній захід. Якби комуністичний Китай вдерся на Тайвань, це (військове втручання США - УНІАН), безумовно, було б на столі переговорів і обговорювалося б Конгресом і американським народом", — заявив він.

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Видання зазначає, що опитало на цьому тижні жителів Тайваню, і ті висловили сумніви щодо можливої допомоги США в разі агресії з боку Китаю. Тайванці посилаються на війну в Україні, яка змушена воювати своїми силами. На цей докір МакКол відповів у стилі "це інше".

"Тайвань знаходиться в зовсім іншому становищі, ніж Україна. По-перше, вони не випробувані в бою і не готові. Вони не готові до війни. Коли ви подивитеся на Україну, їх підтримує НАТО. У вас немає НАТО в Тихому океані", – пояснив конгресмен.

МакКол зазначив, що США повинні почати обговорення з Японією, Південною Кореєю, Філіппінами та Австралією способів стримування Китаю, щоб не допустити війни.

Китай готується до війни за Тайвань

Раніше ЦРУ кілька разів попереджало, що Китай готується до можливої війни за Тайвань у другій половині поточного десятиліття. За даними ФБР, сьогодні Пекін уважно вивчає хід війни в Україні, в тому числі дивиться, як санкції впливають на РФ.

Наприкінці березня Сі Цзіньпін відкрито заявив, що Китай почав підготовку до війни. Оскільки нападати на Китай ніхто не планує, ймовірно, мова йде саме про план вторгнення на Тайвань.

Реагуючи на цю загрозу Пентагон почав спішно відроджувати американський ВПК, який значно ослаб за останні 30 років. Серед іншого військові США замовили будівництво нових "літаків Судного дня"- літаючих командних центрів для управління військами в умовах ядерної війни.

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