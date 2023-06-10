Пекін сподівається на мирні переговори між Україною та РФ.

Президент Китаю Сі Цзіньпін високо оцінив майбутню миротворчу місію шести африканських країн щодо повномасштабної війни в Україні. Саму ініціативу він назвав "хорошою".

Як пише CGTN, Сі провів телефону розмову з президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою. Тоді той і розповів про плани відправити делегацію з лідерами шести африканських країн до Росії та України.

"Добре, що пан президент і лідери відповідних африканських країн сформували мирну делегацію і відвідають Росію та Україну", - сказав Сі.

За його словами, позиція Китаю щодо війни в Україні є послідовною і може бути підсумована як сприяння мирним переговорам. Він сподівається, що всі сторони створять сприятливі умови для вирішення ситуації шляхом діалогу. Традиційно, повномасштабну війну Китай називає "українською кризою".

Рамафоса своєю чергою підтримав позицію Китаю щодо російської війни проти України.

Африканська миротворча місія - що відомо

Росія після розпаду СРСР зберегла вплив в Африці, тоді як Україна слабо працювала на цьому напрямку, що стало відчутно після повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, саме ПАР утрималась під час голосування в ООН за резолюцію із закликом до Росії вивести свої війська з України.

11 травня посол США в Південній Африці Рубен Брігеті звинуватив Кейптаун в торгівлі зброєю з Москвою. Тоді Рамафоса заявив, що ПАР "не ставить РФ вище інших країн". Пізніше він наголосив, що Кейптун не буде втягнутий в "конфлікт", навіть якщо загрожує покарання за неприєднання.

23 травня УНІАН повідомляв, що група африканських країн пропонує Україні почати мирні переговори з Росією без виконання умови про повне виведення російських військ з української території.

Ініціативу підтримали президенти Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, Замбії - Хакаїнде Хічілема, Республіки Конго - Денис Сассу-Нгессо і Уганди - Йовері Мусевені. Основним ініціатором даної миротворчої місії є фонд Brazzaville Foundation, стурбований продовольчою кризою в Африці.

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