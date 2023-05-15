Президент ПАР Сиріл Рамафоса відреагував на звинувачення США щодо постачання зброї Росії, яка веде війну проти України.
Він заявив, що ПАР продовжить дотримуватися міжнародних угод і договорів, які вона підписала, і її підхід до звинувачень США в поставках зброї буде відповідати їм, пише Reuters.
"Ми не згодні з тим, що ми, з нашою позицією неприєднання, ставимо Росію вище за інші країни. Ми також не згодні з тим, що це має ставити під загрозу наші відносини з іншими країнами", – сказав Рамафоса.
Поставки зброї з ПАР до Росії - подробиці дипломатичного скандалу
ПАР заявляє, що дотримується політики неприєднання щодо війни в Україні. Водночас країна продовжує військову співпрацю з Росією і утрималася при голосуванні за резолюцію ООН із закликом до окупантів вивести війська. На цьому тлі країни Заходу почали вважати ПАР одним з найближчих союзників Москви на континенті.
У грудні 2022 року російське судно Lady R зупинялося на військово-морській базі ПАР Саймонстаун, після чого вирушило до Росії.
Раніше цього місяця після поїздки в США з делегацією посадових осіб ПАР посол Вашингтона Рубен Брігеті заявив, що під час цієї зупинки на судно було завантажено зброю та боєприпаси.
В Офісі президента країни Рамафоси у відповідь заявили, що не було надано жодних конкретних доказів на підтримку заяв посла, і що їх розглянуть в рамках розслідування, проведеного відставним суддею.
Згодом кілька міністрів, у тому числі відповідальний за контроль над озброєннями, представник міністерства закордонних справ і міністр зв'язку, заявили, що ПАР не надавала згоди на поставку зброї в Росію в грудні.
У п'ятницю посол США Брігеті був викликаний на зустріч з міністром закордонних справ ПАР Наледі Пандор. У ПАР заявили, що він перепросив за свої слова, однак сам посол цього не підтверджував. Він зазначив у Twitter, що "вдячний за можливість поговорити з міністром", а також "виправити будь-які помилкові враження" від його заяв.