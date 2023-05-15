Лідер ПАР заявив, що не вважає, що його країна "ставить Росію вище за інших".

Президент ПАР Сиріл Рамафоса відреагував на звинувачення США щодо постачання зброї Росії, яка веде війну проти України.

Він заявив, що ПАР продовжить дотримуватися міжнародних угод і договорів, які вона підписала, і її підхід до звинувачень США в поставках зброї буде відповідати їм, пише Reuters.

"Ми не згодні з тим, що ми, з нашою позицією неприєднання, ставимо Росію вище за інші країни. Ми також не згодні з тим, що це має ставити під загрозу наші відносини з іншими країнами", – сказав Рамафоса.

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Поставки зброї з ПАР до Росії - подробиці дипломатичного скандалу

ПАР заявляє, що дотримується політики неприєднання щодо війни в Україні. Водночас країна продовжує військову співпрацю з Росією і утрималася при голосуванні за резолюцію ООН із закликом до окупантів вивести війська. На цьому тлі країни Заходу почали вважати ПАР одним з найближчих союзників Москви на континенті.

У грудні 2022 року російське судно Lady R зупинялося на військово-морській базі ПАР Саймонстаун, після чого вирушило до Росії.

Раніше цього місяця після поїздки в США з делегацією посадових осіб ПАР посол Вашингтона Рубен Брігеті заявив, що під час цієї зупинки на судно було завантажено зброю та боєприпаси.

В Офісі президента країни Рамафоси у відповідь заявили, що не було надано жодних конкретних доказів на підтримку заяв посла, і що їх розглянуть в рамках розслідування, проведеного відставним суддею.

Згодом кілька міністрів, у тому числі відповідальний за контроль над озброєннями, представник міністерства закордонних справ і міністр зв'язку, заявили, що ПАР не надавала згоди на поставку зброї в Росію в грудні.

У п'ятницю посол США Брігеті був викликаний на зустріч з міністром закордонних справ ПАР Наледі Пандор. У ПАР заявили, що він перепросив за свої слова, однак сам посол цього не підтверджував. Він зазначив у Twitter, що "вдячний за можливість поговорити з міністром", а також "виправити будь-які помилкові враження" від його заяв.

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