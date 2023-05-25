Сиріл Рамафоса заявив про погрози застосувати санкції.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса прокоментував позицію своєї країни в питанні війни в Україні. Політик наполягає на тому, що Кейптун не буде втягнутий в "конфлікт", навіть якщо загрожує покарання за неприєднання.

"Деяким країнам, в тому числі і нашій, погрожують санкціями за проведення незалежної зовнішньої політики та за неприєднання", — заявив Рамафоса під час свого виступу в Йоганнесбурзі, пише Bloomberg.

За його словами, ПАР дотримується "мирного вирішення конфліктів, де б ці конфлікти не виникали".

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"Миротворча місія" Африки - що відомо

Російська Федерація після розпаду СРСР зберегла вплив в Африці. Україна слабо працювала на цьому напрямку, що стало відчутно після повномасштабного вторгнення РФ. Багато африканських країн в ООН не підтримують українську сторону. Так, під час голосування за резолюцію із закликом до Росії вивести свої війська з України, саме ПАР утрималася.

Крім того, 11 травня посол США в Південній Африці Рубен Брігеті звинуватив Кейптаун в торгівлі зброєю з Москвою. У свою чергу Сиріл Рамафоса заявив, що ПАР "не ставить РФ вище інших країн".

Водночас він заявив, що делегація, до якої увійшли представники ПАР, Єгипту, Конго, Уганди, Сенегалу та Замбії мають намір відвідати Україну і Росію з "мирним планом".

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