Сі Цзіньпін закликав військових посилити стратегічні "стримуванльні та бойові можливості".

Лідер Китаю Сі Цзіньпін наказав посилити бойову готовність стратегічних ракетних військ КНР. Про це повідомляє офіційне інформагентство країни Xinhua.

Зокрема, під час відвідування бригади ракетних військ Народно-визвольної армії Сі сказав, що військові повинні посилити стратегічні "стримуванльні та бойові можливості".

"Він закликав офіцерів і солдатів бригади добре володіти, якнайкраще користуватися наявною в них зброєю, виправдовувати довіру партії і народу", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що лідер КНР зажадав зусиль для інтенсифікації підготовки військ і підвищення бойової готовності за всіма напрямками, а також покращення бойових можливостей, щоб ефективно захистити національну стратегічну безпеку:

"Він також наголосив на необхідності посилення цільової підготовки новою технікою, новими навичками та новими методами ведення бою, покращення забезпечення та системного підвищення бойових можливостей".

Військові амбіції Китаю

Нещодавно Китай провів масштабні військові навчання біля Тайваню. Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) повідомила про залучення сухопутних, морських, повітряних та ракетних сил для відпрацювання таких маневрів, як "патрулювання бойової готовності, блокування ключових портів і районів, атаки на морські та наземні цілі й захоплення всебічної переваги".

В НВАК підкреслили, що ці навчання є "суворим попередженням для сепаратистських сил, які прагнуть незалежності Тайваню".

У США висловили серйозне занепокоєння через ці навчання та засудили дії Китаю як такі, що підривають регіональну стабільність.

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