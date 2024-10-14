США висловили серйозне занепокоєння через ці навчання та засудили дії Китаю як такі, що підривають регіональну стабільність.

У понеділок Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню, підтверджуючи побоювання щодо зростання напруженості, яка посилилася після заяви президента Тайваню Лай Чін Те про суверенітет під час промови на честь Національного дня.

Як пише Financial Times, Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) повідомила про залучення сухопутних, морських, повітряних та ракетних сил для відпрацювання таких маневрів, як "патрулювання бойової готовності, блокування ключових портів і районів, атаки на морські та наземні цілі й захоплення всебічної переваги". НВАК підкреслила, що ці навчання є "суворим попередженням для сепаратистських сил, які прагнуть незалежності Тайваню".

США висловили серйозне занепокоєння через ці навчання та засудили дії Китаю як такі, що підривають регіональну стабільність. "Китайська військова відповідь на звичайну щорічну промову є необґрунтованою та загрожує подальшою ескалацією", - заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

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Лай Чін Те скликав засідання Ради національної безпеки Тайваню, а його офіс закликав Китай припинити військові провокації. "Міжнародна спільнота має широкий консенсус щодо важливості миру та стабільності в Тайванській протоці. Китай повинен визнати реальність існування Китайської Республіки (Тайваню) та поважати вибір народу Тайваню жити в демократії", - йшлося в офіційній заяві.

Ці навчання НВАК відбулися після виступу Лая, в якому він підтвердив суверенітет Тайваню, але водночас закликав до мирного співіснування з Китаєм. У своїй промові він також звернувся до історичних подій, зокрема до повстання 1911 року, яке скинуло імперську владу в Китаї, що мало стати сигналом примирення з частиною тайванців, які ідентифікують себе як китайці.

Попри це, Пекін назвав Лая "небезпечним сепаратистом" і посилив свою військову активність поблизу Тайваню з моменту його обрання у січні. Китай продовжує наполягати на тому, що Тайвань є частиною його території і погрожує силовим захопленням острова, якщо Тайбей відмовиться підпорядкуватися.

Навчання НВАК, які отримали назву "Joint Sword 2024 B", були продовженням маневрів, що розпочалися після інавгурації Лая у травні. Військові експерти зазначають, що Китай часто використовує такі навчання для тиску на тайванську громадськість і збройні сили.

Минулого тижня тайванські чиновники повідомили про надзвичайно велику кількість китайських військових кораблів у морі, що збігається з виступом Лая на Національний день. Крім того, китайський авіаносець "Ляонін" був помічений у каналі Баші між Тайванем і Філіппінами, ймовірно, для участі в навчаннях.

Значну роль у навчаннях відіграла і китайська берегова охорона. Чотири групи кораблів проводили "правоохоронні інспекції" в регіоні, включаючи висадки на судна та контроль вод поблизу Тайваню. Це свідчить про масштабні наміри Китаю посилити контроль над водами навколо острова.

Тайванські та західні військові експерти зазначили, що такі дії порушують крихкий статус-кво між Тайванем і Китаєм, підвищуючи загрозу подальшої ескалації конфлікту.

Війна за Тайвань

Уже не перший місяць у світі говорять про наближення війни за Тайвань. Очікується, що Китай може почати свою операцію вже за кілька років – у 2027.

У ЗМІ вже пишуть, що США готують флот до війни з Китаєм у 2027 році, і у цій підготовці Пентагон використовує досвід України. Зазначається, що американці оцінили те, як українці, не маючи флоту, нейтралізували доволі великій російський флот.

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