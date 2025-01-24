Китай представив прототип надзвукового комерційного літака

Передбачається, що апарат зможе розвивати швидкість до 4 Махів.

Китайська компанія Sichuan Lingkong Tianxing Technology представила безпілотний літальний апарат Cuantianhou. Про це повідомляє South China Morning Post.

"‎Надзвукові пасажирські літаки роблять значні прориви та впевнено повертаються на ринок... у них великий потенціал для забезпечення більш економічних та надійних високошвидкісних авіаперевезень у найближчі роки", – йдеться в заяві компанії.

7-метровий БПЛА має два детонаційних двигуни та важить близько 1,5 тон. Передбачається, що він почне літати у наступному році. Апарат зможе розвивати швидкість 4 Маха, або 4900 км/год.

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Відпрацьовані технології ляжуть в основу надзвукового комерційного літака. За планами розробників, високошвидкісний пасажирський літак під назвою Da Sheng (також відомий як Sun Wukong) підніметься в небо до 2030 року.

Надзвукові пасажирські авіалайнери

Єдиними надзвуковими авіалайнерами, які регулярно перевозили пасажирів, були європейський Concorde та радянський Ту-144. Обидві машини давно вивели з експлуатації через критичні недоліки – зокрема, надмірну генерацію шуму та високі затрати на експлуатацію.

Втім, нові технології роблять надзвукові пасажирські перевезення більш привабливими, ніж раніше. В першу чергу, це розуміють в США, які традиційно виступають "‎законодавцями мод"‎ в аерокосмічній сфері.

Раніше УНІАН повідомляв, що американська Boom Technology побудувала завод, який буде виготовляти перспективний надзвуковий пасажирський літак Overture.

У той же час, розробники стикаються із серйозними викликами на цьому шляху. Раніше через них припинила свою діяльність компанія Exosonic, яка планувала побудувати надзвуковий пасажирський літак Horizon.

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