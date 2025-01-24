Китай представив прототип надзвукового комерційного літака

Китайська компанія Sichuan Lingkong Tianxing Technology представила безпілотний літальний апарат Cuantianhou. Про це повідомляє South China Morning Post.
"Надзвукові пасажирські літаки роблять значні прориви та впевнено повертаються на ринок... у них великий потенціал для забезпечення більш економічних та надійних високошвидкісних авіаперевезень у найближчі роки", – йдеться в заяві компанії.
7-метровий БПЛА має два детонаційних двигуни та важить близько 1,5 тон. Передбачається, що він почне літати у наступному році. Апарат зможе розвивати швидкість 4 Маха, або 4900 км/год.
Відпрацьовані технології ляжуть в основу надзвукового комерційного літака. За планами розробників, високошвидкісний пасажирський літак під назвою Da Sheng (також відомий як Sun Wukong) підніметься в небо до 2030 року.
Надзвукові пасажирські авіалайнери
Єдиними надзвуковими авіалайнерами, які регулярно перевозили пасажирів, були європейський Concorde та радянський Ту-144. Обидві машини давно вивели з експлуатації через критичні недоліки – зокрема, надмірну генерацію шуму та високі затрати на експлуатацію.
Втім, нові технології роблять надзвукові пасажирські перевезення більш привабливими, ніж раніше. В першу чергу, це розуміють в США, які традиційно виступають "законодавцями мод" в аерокосмічній сфері.
Раніше УНІАН повідомляв, що американська Boom Technology побудувала завод, який буде виготовляти перспективний надзвуковий пасажирський літак Overture.
У той же час, розробники стикаються із серйозними викликами на цьому шляху. Раніше через них припинила свою діяльність компанія Exosonic, яка планувала побудувати надзвуковий пасажирський літак Horizon.