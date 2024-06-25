Передбачається, що він дозволить виробляти 33 літака Overture на рік.

Компанія Boom Technology побудувала у Грінсборо (штат Північна Кароліна) завод, який буде виготовляти надзвуковий пасажирський літак Overture. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

Згідно з планами, завод зможе виробляти 33 літака Overture на рік. Зазначимо, що зараз портфель Boom Technology перевищує 150 машин, включаючи замовлення та попередні замовлення від таких авіакомпаній як American Airlines, United Airlines і Japan Airlines.

Overture представляє собою пасажирський літак, який зможе розвивати швидкість М=1,7 та перевозити 80 пасажирів. Дальність його польоту складе більше 7 тис км. Літак пропонують оснастити чотирьома двигунами, розташованими під крилами.

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Слід сказати, що наразі не існує не тільки серійної версії Overture, а навіть повноцінного прототипу цього авіалайнера. Для випробувань компанія Boom Technology використовує маленький літак-демонстратор XB-1 Baby Boom, який здійснив перший політ у березні.

Варто також додати, що історія знає лише дві моделі надзвукових пасажирський літаків, що знаходилися в комерційній експлуатації. Це британо-французький Concorde та радянський Ту-144. Можна сказати, що обидві машини не виправдали очікувань (більшою мірою це стосується радянського літака).

Цивільна авіація – останні новини

Нагадаємо, нещодавно експерти назвали найкращу авіакомпанію 2024 року. Їй стала Qatar Airways – національна авіакомпанія Катару, штаб-квартира якої знаходиться у місті Доха.

А ще раніше спеціалісти назвали найкращі бюджетні авіакомпанії світу в 2024 році. До списку потрапили, зокрема, AirAsia Group, Air Baltic, Air Canada Rouge, Cebu Pacific та easyJet.

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