Компанія Boom Technology побудувала у Грінсборо (штат Північна Кароліна) завод, який буде виготовляти надзвуковий пасажирський літак Overture. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.
Згідно з планами, завод зможе виробляти 33 літака Overture на рік. Зазначимо, що зараз портфель Boom Technology перевищує 150 машин, включаючи замовлення та попередні замовлення від таких авіакомпаній як American Airlines, United Airlines і Japan Airlines.
Overture представляє собою пасажирський літак, який зможе розвивати швидкість М=1,7 та перевозити 80 пасажирів. Дальність його польоту складе більше 7 тис км. Літак пропонують оснастити чотирьома двигунами, розташованими під крилами.
Слід сказати, що наразі не існує не тільки серійної версії Overture, а навіть повноцінного прототипу цього авіалайнера. Для випробувань компанія Boom Technology використовує маленький літак-демонстратор XB-1 Baby Boom, який здійснив перший політ у березні.
Варто також додати, що історія знає лише дві моделі надзвукових пасажирський літаків, що знаходилися в комерційній експлуатації. Це британо-французький Concorde та радянський Ту-144. Можна сказати, що обидві машини не виправдали очікувань (більшою мірою це стосується радянського літака).
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