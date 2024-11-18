Компанія Exosonic планувала побудувати надзвуковий авіалайнер Horizon.

Exosonic, що займалась створенням надзвукових цивільних літальних апаратів, повідомила, що не змогла знайти інвесторів для продовження роботи і згортає свою діяльність. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

"На жаль, сьогодні Exosonic оголошує, що компанія закривається", – йдеться в офіційній заяві. "Дякуємо всім, хто спостерігав за нашою подорожжю, за підтримку та любов до нашого бачення та місії нашої компанії"‎, – додали у американській компанії.

Exosonic заснували у 2019 році. Її інженери працювали над унікальними літальними апаратами – "‎тихим"‎ надзвуковим авіалайнером Horizon, надзвуковим БПЛА Revenant і демонстратором технологій Trident. Останній випробували навесні цього року.

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Щодо пасажирського літака, то передбачалось, що він зможе розвивати швидкість 1,8 М (більше 2200 км/год) і перевозити до 70 пасажирів. В модернізованому варіанті він міг би виконувати функції Air Force One – літака для американського президента.

Надзвукові пасажирські літаки

Раніше інша американська компанія – Boom Technology – повідомила, що побудувала завод, який буде виготовляти надзвуковий пасажирський літак Overture. Компанія вже отримала попередні замовлення на авіалайнер.

Конкуренцію американцям можуть скласти китайські авіабудівники. Нещодавно Space Transportation з КНР здійснила випробувальний політ прототипу надзвукового пасажирського літака Yunxing. Передбачається, що він зможе доставити пасажирів з Пекіна до Нью-Йорка лише за 2 години.

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