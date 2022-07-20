Китай заявив про готовність зробити "рішучі кроки", якщо спікер Конгресу США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань.

Китай заявив про готовність зробити "рішучі кроки", якщо спікер Конгресу США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань у складі офіційної делегації США.

Про це повідомляє CNN.

У МЗС Китаю піддали можливий візит жорсткій критиці, заявивши, що він "матиме негативний вплив на політичну основу китайсько-американських відносин і пошле вкрай невірний сигнал виступаючим за незалежність Тайваню сепаратистським силам".

Офіційний представник міністерства Чжао Ліцзянь заявив на брифінгу, що "Китай неодмінно прийме рішучі та жорсткі кроки для захисту свого національного суверенітету і територіальної цілісності".

Ліцзянь попередив, що США будуть нести повну відповідальність за всі наслідки, до яких це призведе.

Пелосі планує в серпні направити делегацію Конгресу в Тайбей.

Війна в Україні та позиція Пекіна:

9 липня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не вважає, що Китай поводиться нейтрально щодо війни в Україні, оскільки Пекін підтримав Росію в Організації Об'єднаних націй і "посилив проросійську пропаганду".

20 липня 2022 року МЗС України закликало Пекін вплинути на Москву для припинення війни.

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