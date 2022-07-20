У Міністерстві закордонних справ України закликали Китай не політизувати питання агресії Росії проти України.

Міністерство закордонних справ України закликає Пекін вплинути на Москву для припинення повномасштабної війни.

Про це йдеться в коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, текст якого має УНІАН.

"Відповідальність за збройну агресію проти України несе тільки Російська Федерація, яка в 2014 році окупувала Крим і частину Донбасу, а в лютому 2022 року почала нічим не спровоковану масштабну війну", - підкреслив Ніколенко.

"Важливо дивитися правді в очі: міжнародне співтовариство було змушене ввести санкції проти РФ, щоб позбавити її можливостей подальшого ведення війни та притягнути до відповідальності за скоєні злочини", - підкреслив спікер.

У зв'язку з цим дипломат заявив, що в МЗС України розраховують, що "Китай як відповідальний член міжнародного співтовариства, який послідовно відстоює принципи миру і поваги до міжнародного права, не буде політизувати питання агресії Росії проти України".

"Очікуємо, що замість цього Пекін використовує свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити війну і повернутися до поваги Статуту ООН і міжнародного права, основоположними принципами якого є незастосування сили та повага до суверенітету і територіальної цілісності держав", - підкреслив Ніколенко.

Як сказано на сайті посольства Китаю в США, 19 липня прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що КНР рішуче виступає проти односторонніх санкцій, а також виступає проти будь-яких необгрунтованих підозр, погроз або тиску щодо Китаю.

Він зазначив, що Китай щодо України "займає об'єктивну і справедливу позицію і виступає на боці миру і справедливості".

При цьому Чжао Ліцзянь заявив, що США спровокували війну в Україні.

"Як ті, хто почав кризу в Україні, і які є найбільшою рушійною силою в її підживленні, США повинні серйозно задуматися над своїми помилковими діями, пов'язаними з тиском і роздуванням вогню в питанні та припинити розігрувати конфронтацію блоків і створення нової холодної війни шляхом використання ситуації на свою користь", - підкреслив Чжао Ліцзянь.

Війна в Україні та позиція Пекіна:

9 липня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не вважає, що Китай поводиться нейтрально щодо війни в Україні, оскільки Пекін підтримав Росію в Організації Об'єднаних націй і "посилив проросійську пропаганду".

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