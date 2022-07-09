Відбулася п'ятигодинна зустріч глав дипломатичних відомств США і КНР.

Держсекретар США Ентоні Блінкен не вважає, що Китай поводиться нейтрально щодо війни в Україні, оскільки Пекін підтримав Росію в Організації Об'єднаних націй і "посилив проросійську пропаганду".

Як повідомляє "Голос Америки", Блінкен заявив у суботу, що він обговорював російську агресію в Україні в ході більш ніж п'ятигодинних переговорів з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

"Відверті", за словами обох співрозмовників, переговори відбулися наступного дня після того, як Блінкен і Ван І взяли участь у зустрічі міністрів закордонних справ G20 на індонезійському острові Балі.

"Я знову сказав міністру, що нас турбує зближення КНР з Росією", - розповів Блінкен на прес-конференції після переговорів.

Він нагадав, що китайський лідер Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним 13 червня ясно дав зрозуміти, що підтримує партнерство з Кремлем.

Видання нагадує, що незадовго до вторгнення Росії в Україну Пекін і Москва оголосили про "безмежне" партнерство. У той же час представники Білого дому нещодавно відзначали, що США не побачили того, щоб Китай ухилявся від дотримання західних санкцій щодо Росії або поставляв їй військову техніку.

Відповідаючи на запитання про свою відмову від переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в кулуарах зустрічі "Великої двадцятки", Блінкен сказав: "Проблема полягає в наступному: ми не бачимо ніяких ознак того, що Росія в даний момент готова до конструктивної дипломатії".

За словами Блінкена, очікується, що президент США Джо Байден і Сі Цзіньпін матимуть розмову в найближчі тижні.

У свою чергу в заяві, опублікованій МЗС КНР, говориться, що в ході суботніх переговорів Ван обмінявся з Блінкеном думками з "українського питання", при цьому будь-які подробиці не наводяться.

Сполучені Штати називають Китай своїм головним стратегічним суперником і стурбовані тим, що Пекін може спробувати захопити острів Тайвань, подібно до того як Росія напала на Україну.

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