Новий міністр оборони Китаю не перебуває під санкціями США, тому може зустрітися з американським міністром оборони.

У п'ятницю Китай призначив колишнього начальника ВМС Дун Цзюня новим міністром оборони замість попереднього міністра, Лі Шанфу, який зник з поля зору громадськості чотири місяці тому.

Як пише Bloomberg, це допоможе відновити військові переговори на вищому рівні з США, які вважаються вирішальними для стабілізації відносин між державами, що володіють ядерною зброєю. Високопоставлений американський військовий чиновник сказав, що такі переговори відновляться в січні.

Колишній міністр оборони Лі Шанфу не зміг зустрітися з міністром оборони США Ллойдом Остіном, так як щодо нього діють санкції США. Однак Дун Цзюнь не зіткнеться з подібними обмеженнями, оскільки він не знаходиться під санкціями.

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Що відомо про нового міністра

Відзначається, що Дун Цзюнь має великий досвід роботи у військово-морському флоті Китаю. Він також працював у Тайванській протоці - одному з найбільших осередків напруженості у відносинах Пекіна з Вашингтоном.

Новий міністр оборони також раніше був заступником командувача Південним військовим командуванням, яке стежить за Південно-Китайським морем, де Китай має територіальні суперечки з сусідніми країнами, включаючи Філіппіни та В'єтнам.

Дун також був заступником командувача Військово-Морськими Силами Східного військового командування. Цей флот відповідає за Східно-Китайське море, включаючи острів Тайвань, на який Пекін претендує.

За словами одного з експертів, призначення Дун Цзюня - це знак того, що Китай позначив Південно-Китайське море як нову пріоритетну область геополітичного протистояння між Китаєм і США.

Що сталося з попереднім міністром оборони Китаю

Останній раз міністр оборони Китаю Лі Шанфу з'являвся на публіці 29 серпня, коли він виголосив промову на форумі в Пекіні, після чого зник з публічного поля.

В середині вересня в ЗМІ з'явилася інформація, що він був позбавлений своїх обов'язків міністра оборони. Також Financial Times і The Washington Post з посиланням на уряд США стверджували, що Лі Шанфу опинився під слідством, з приводу закупівель військової техніки.

В кінці жовтня з'явилася інформація про те, що Лі Шанфу зняли з посади.

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