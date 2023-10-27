Смерть колишнього прем'єра Держради Китаю Лі Кецяна шокувала багатьох.

Раптова смерть колишнього прем'єра Держради Китаю Лі Кецяна шокувала багатьох людей в країні, і вони віддають данину поваги колишньому чиновнику, який обіцяв ринкові реформи, але був відсторонений від політики.

Лі, який помер у п'ятницю від серцевого нападу, був найвищим економічним чиновником Китаю протягом десяти років, допомагаючи другій за величиною економіці світу подолати такі проблеми, як напруженість у відносинах зі Сполученими Штатами і пандемія COVID-19, пише Independent.

Ву Цзунью, епідеміолог, який допоміг вжити заходів щодо боротьби з COVID-19 у Китаї, які призупинили доступ до міст, помер у п'ятницю. Йому було 60.

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У заяві Китайського центру з контролю і профілактики захворювань про смерть Ву не названа причина, але говориться, що "заходи з порятунку провалилися".

Лі Кецян був відомий своїм захистом приватного бізнесу, але втратив значну частину свого впливу, оскільки президент Сі Цзіньпін накопичив все більшу владу і посилив збройні сили та Служби безпеки для "великого відродження китайської нації".

Хештег, пов'язаний з його смертю, в китайській соціальній мережі Weibo всього за кілька годин зібрав понад 1 мільярд переглядів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив співчуття у зв'язку зі смертю Лі, повідомив представник Держдепартаменту Метью Міллер.

Ситуація у владі Китаю - деталі

Міністра оборони Китаю Лі Шанфу, про зникнення якого повідомляли ЗМІ деякий час тому, зняли з посади. Це стало останньою в низці гучних перестановок в уряді президента Сі Цзіньпіна. Раніше Китай вже усунув з посади міністра закордонних справ Цинь Гана і деяких високопоставлених генералів.

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