Міністр оборони КНР сказав, що їхні відносини "перевершують військово-політичні союзи холодної війни".

Російський президент Путін назвав військову співпрацю одним з найважливіших напрямків відносин з Китаєм.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, таку заяву він зробив в ході робочої зустрічі з членом Держради КНР, Міністром оборони Лі Шанфу. За його словами, російсько-китайські відносини розвиваються в усіх напрямках, в тому числі по лінії військових відомств.

"Росія і Китай регулярно обмінюються корисною інформацією по лінії військових відомств, проводять спільні навчання. Військове співробітництво РФ і Китаю - один з найважливіших напрямків, який зміцнює стратегічні відносини двох країн", - йдеться в повідомленні.

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У свою чергу Шанфу заявив, що їх співпраця "вносить внесок у забезпечення регіональної безпеки", а відносини РФ і КНР "перевершують військово-політичні союзи холодної війни".

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Як відомо, влада КНР у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну опублікувала свій "мирний план" щодо припинення війни. У цьому документі не вказується, що саме Росія розв'язала її.

Сі Цзіньпін заявляв, що цей документ "максимально відображає єдність поглядів світової спільноти".

У березні китайський лідер прибув до Москви і зустрівся з Путіним. Після цього він назвав позицію своєї країни "об'єктивною і неупередженою". Водночас союзники України вважають, що КНР варто переконати Росію закінчити війну.

Сполучені Штати Америки неодноразово застерігали Китай від допомоги зброєю Росії у війні. Днями в МЗС КНР сказали, що не збираються постачати зброю жодному з учасників війни.

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