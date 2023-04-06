КНР закликає сторони бути спокійними і раціональними та спільно створювати умови для мирних переговорів.

Китай продовжить відігравати позитивну роль у сприянні мирним переговорам між Україною і Росією.

Про це сказано у прес-релізі МЗС КНР за підсумками зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіня з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зазначається, що лідери трьох країн обмінялися думками щодо української кризи.

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Фон дер Ляєн і Макрон заявили, що цінують зусилля Китаю щодо сприяння політичному врегулюванню і сподіваються, що Китай відіграватиме важливішу роль. Вони також заявили, що готові працювати з Китаєм, щоб знайти спосіб сприяти проведенню мирних переговорів.

Своєю чергою Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай самостійно визначає свою позицію, виходячи із суті питань.

"Позиція Китаю щодо України зводиться до підтримки мирних переговорів. Китай закликає сторони бути спокійними і раціональними та спільно створювати умови для мирних переговорів. Невідкладним завданням є забезпечення припинення вогню і запобігання діям, які ще більше розпалюють або ускладнюють ситуацію", - сказано у прес-релізі.

Підкреслюється, що українська криза не є проблемою між Китаєм і ЄС.

Також Сі Цзіньпін зазначив, що Китай продовжить відігравати позитивну роль у сприянні мирним переговорам.

"Китай підтримує зусилля ЄС щодо пропозиції підходів і планів політичного врегулювання української кризи, а також щодо створення збалансованої, ефективної і стійкої системи європейської безпеки, яка служить фундаментальним і довгостроковим інтересам ЄС", - підкреслили в МЗС КНР.

Позиція Китаю у війні проти України - деталі

20-22 березня Сі Цзіньпін відвідав Москву і зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним.

24 лютого на сайті МЗС Китаю було оприлюднено прес-реліз під назвою "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". У прес-релізі не сказано, що Росія є агресором, а Україна - жертвою агресивної війни. У релізі також не згадується, що саме Росія розпочала повномасштабну війну проти України та вчиняє воєнні злочини й злочини проти людяності в Україні. Китай також не закликає Росію вивести свої війська з української території і припинити вбивати мирне населення.

Натомість Китай виступає за припинення бойових дій таким чином, щоб усі "виявляли стриманість" і запобігали поглибленню кризи або її виходу з-під контролю.

Керівник Китаю Сі Цзіньпін не змінив свою позицію щодо російського вторгнення в Україну навіть після переговорів з французьким президентом Еммануелем Макроном.