Переговори лідерів Франції і Китаю, очевидно, не були зовсім вже марними.

Президент Франції Еммануель Макрон переконав лідера Китаю Сі Цзіньпіна провести телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Про це виданню Leparisien повідомив французький дипломат, який був присутній на зустрічі.

"Під час переговорів з Еммануелем Макроном у Пекіні голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що готовий зателефонувати своєму українському колезі Володимиру Зеленському, коли настане час", - пише видання.

Оновлено о 16:30. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на прес-конференції в Пекіні підтвердила наміри Сі Цзіньпіна поговорити із Зеленським.

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"Було цікаво почути, що Сі Цзіньпін підтвердив своє бажання поговорити[із Зеленським], коли умови та час будуть відповідними", - заявила вона, зазначивши, що це "позитивний розвиток подій".

Переговори Зеленського і Сі Цзіньпіна

У березні лідер Китаю відвідав з триденним візитом Москву. Перед цим в пресі озвучувалися припущення, що після зустрічі з Путіним Сі Цзіньпін проведе телефонні переговори з Володимиром Зеленським. Але така розмова досі не відбулася.

Наприкінці березня Україна направила Сі офіційне запрошення відвідати Україну. Зеленський зазначив, що він більше року не може провести пряму розмову з китайським лідером.

Примітно, що у Пекіні позитивно висловлюються про саму ідею прямих переговорів між лідерами України та Китаю. Однак далі декларацій справа поки не просунулася.

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