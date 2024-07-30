Китай стоїть на боці миру та діалогу для врегулювання 'українського конфлікту', - МЗС

У китайському МЗС наголосили, що Пекін завжди прагнув якнайшвидшого завершення "українського конфлікту".

Уряд Китаю за підсумками зустрічей міністра закордонних справ КНР Ван Ї з очільниками зовнішньополітичних відомств України, США і Росії продовжить підтримувати політичне врегулювання "української кризи". Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Укрінформ.

"Щодо "української кризи", Китай завжди займає неупереджену і справедливу позицію", - сказав Лінь під час брифінгу.

За його словами, Пекін завжди прагнув якнайшвидшого завершення "українського конфлікту", прагнучи знайти для цього політичні методи, оскільки припинення вогню та відновлення миру вигідне всім сторонам.

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"Китай буде і надалі стояти на стороні миру та діалогу, підтримувати міжнародну спільноту у досягненні ще більшого консенсусу, спільними зусиллями здійснювати пошук практичного та реалістичного рішення для врегулювання "кризи", - зазначив дипломат.

Роль Пекіну у російсько-українській війні

Президент Чехії Петр Павел вважає, що без Росії та Китаю за столом не вдасться досягти будь-яких мирних домовленостей щодо війни в Україні. За словами президента Чехії, "вибори у світі також будуть важливими".

Водночас Вашингтон попереджає Китай про заходи у відповідь на підтримку Пекіном військово-промислового комплексу Російської Федерації. Зазначається, що державний секретар Ентоні Блінкен знову висловив серйозну стурбованість підтримкою КНР оборонно-промислової бази Росії.

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