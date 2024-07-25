За словами президента Чехії, "вибори у світі також будуть важливими".

Без Росії та Китаю за столом не вдасться досягти будь-яких мирних домовленостей щодо війни в Україні. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє idnes.cz.

За його словами, Китай повинен взяти на себе більше відповідальності за мирне облаштування світу на основі правил, а не на основі того, у кого більша армія чи економічна потужність.

Зокрема, Павел очікує певного зсуву в конфлікті наприкінці цього року, можливо, на початку наступного. На думку президента Чехії, розвиток визначатиметься тим, що цей рік приніс велику кількість важливих виборів у важливих країнах, першими з яких будуть президентські вибори в США. Іншим фактором він вважає втому від війни, яка відбивається на обох воюючих сторонах.

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"Якщо це ймовірно, ми побачимо, що принесуть наступні місяці. Але це потрібно і бажано в будь-якому випадку", – сказав Павел, коментуючи нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського про те, що на другому Саміті миру повинні бути присутні й російські офіційні особи.

При цьому чеський лідер вважає, що переговори не мали б сенсу, якби Росія підходила до них так, як це робила досі, коли, по суті, висувала умови капітуляції України.

"Але без Росії і Китаю за столом справжніх мирних переговорів не буде", - резюмував він.

"Мирні переговори" з Росією: останні новини

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC не виключив можливість переговорів безпосередньо з кремлівським лідером Володимиром Путіним.

Пізніше у Москві відповіли на цю заяву. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова зазначила, що у Кремлі не довіряють Зеленському і пов'язують це "з передвиборчою кон'юнктурою" у США, а також "ще однією спробою просунути формулу миру".

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