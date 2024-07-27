Блінкен під час зустрічі з Ван Ї висловив серйозну стурбованість підтримкою КНР оборонно-промислової бази Росії.

Вашингтон попереджає Китай про заходи у відповідь на підтримку Пекіном військово-промислового комплексу Російської Федерації. Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США за підсумками зустрічі державного секретаря Ентоні Блінкена з главою МЗС Китаю Ван Ї.

Зазначається, що Блінкен знову висловив серйозну стурбованість підтримкою КНР оборонно-промислової бази Росії.

"(Він) чітко дав зрозуміти, що якщо КНР не діятиме для усунення цієї загрози європейській безпеці, Сполучені Штати продовжуватимуть вживати відповідних заходів для цього", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Також сторони обговорили провокаційні дії КНДР і ситуацію в секторі Гази і визнали важливість підтримки відкритих ліній зв'язку в наступні тижні та місяці.

Відносини Китаю з Заходом: останні новини

Напередодні високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель виступив із жорсткою заявою до глави МЗС Китаю Вана Ї. За його словами, підтримка Пекіном війни РФ проти України негативно впливає на відносини між ЄС і Китаєм.

Раніше США ввели санкції проти Китаю через допомогу Північній Кореї у виробництві ракет. Зокрема, в Адміністрації Джо Байдена звинувачують Пхеньян у постачанні балістичних ракет до РФ для використання у війні проти України.

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