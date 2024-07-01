Це відбувається на фоні збільшення військової активності Пекіна навколо Тайваню.

Китай створив низку макетів американських літаків для проведення навчальних стрільб. Зокрема, макети винищувачів п’ятого покоління F-22 та F-35 були помічені у північно-західній частині країни.

Як розповідає Defense Post, макети встановили на аеродромах використовують для відпрацювання авіаударів. Деякі з них вже знищені чи пошкоджені, є вирви від ударів і сліди пожежі.

Крім літаків F-22 та F-35, на супутникових знімках видно макети патрульного та протичовнового літака P-8A Poseidon, а також літака-розвідника Lockheed U-2 (Dragon Lady).

Відео дня

Водночас на полігоні у пустелі Такла-Макан "засвітилися" макети низки американських військових кораблів у натуральну величину. Йдеться про один з авіаносців, а також два есмінці класу Arleigh Burke.

Китай, ймовірно, використовує такі навчання і стрільби по макетах з метою подальшого удосконалення систем наведення своїх ракет, щоб вони, наприклад, могли з високою точністю влучати у визначену частину корабля.

Крім макетів американського озброєння, Китай також побудував макет одного з районів у Тайбеї, столиці Тайваню, де розташовано президентський офіс і низка урядових будівель.

Незрозуміло, як саме Китай буде використовувати ці макети, але все це відбувається на фоні збільшення військової активності Пекіна навколо Тайваню.

Конфлікт між Китаєм і Тайванем - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Китай може захопити Тайвань без жодного пострілу і має для цього декілька варіантів.

У матеріалі вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) йдеться, що в останні роки Китай значно посилив тиск на острів - його військові кораблі та літаки тепер майже щодня діють навколо Тайваню, викликаючи побоювання, що напруженість може перерости у відвертий конфлікт. При цьому значна частина уваги світу зосереджена на загрозі китайського вторгнення, але Пекін має багато варіантів, окрім вторгнення, щоб "примусити, покарати або анексувати Тайвань".

США планують влаштувати Китаю "безпілотне пекло", щоб утримати його від нападу на Тайвань. При цьому, на думку американських військових, час для реалізації цього плану спливає.

Вас також можуть зацікавити новини: