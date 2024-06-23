За словами військових аналітиків, Пекін має багато варіантів, окрім вторгнення, щоб "примусити, покарати або анексувати" острів.

Китай може захопити Тайвань без жодного пострілу і має для цього декілька варіантів. Про це йдеться у матеріалі вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Аналітики нагадують, що в останні роки Китай значно посилив тиск на острів - його військові кораблі та літаки тепер майже щодня діють навколо Тайваню, викликаючи побоювання, що напруженість може перерости у відвертий конфлікт. При цьому значна частина уваги світу зосереджена на загрозі китайського вторгнення, але Пекін має багато варіантів, окрім вторгнення, щоб "примусити, покарати або анексувати Тайвань".

"Одним із важливих кроків, які може зробити Китай, є карантин у "сірій зоні" під керівництвом не військових, а берегової охорони та інших правоохоронних органів. Замість того, щоб ізолювати острів, карантин мав би продемонструвати здатність Китаю здійснювати контроль над Тайванем. Китаю навіть не потрібно повністю оточувати острів, щоб ввести карантин", - зазначають експерти. Відео дня

За їхніми словами, у сценарії обмеженого морського карантину китайські сили можуть націлитися лише на один або два ключових порти, що все одно буде серйозною проблемою для Тайваню.

"Можливості таких сценаріїв приділено мало уваги, але в короткостроковій перспективі карантин більш імовірний, ніж вторгнення чи військова блокада. Це також породило б більшу невизначеність щодо того, як Тайвань і міжнародна спільнота можуть ефективно відреагувати", - йдеться у матеріалі.

Конфлікт між Китаєм і Тайванем - останні новини

США планують влаштувати Китаю "безпілотне пекло", щоб утримати його від нападу на Тайвань. При цьому, на думку американських військових, час для реалізації цього плану спливає.

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