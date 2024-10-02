Прибуття корабля "Мейшань" ​ збіглося з 75-ю річницею КНР та 75-річчям китайсько-російських дипломатичних відносин.

Флот берегової охорони Китаю вперше увійшов в Арктичне море для спільного патрулювання з РФ. Про це повідомляє Reuters з посиланням на державні медіа КНР.

Зазначається, прибуття корабля "Мейшань" ​в Арктику збіглося з 75-ю річницею Китайської народної республіки та 75-річчям китайсько-російських дипломатичних відносин. Це сталося після аналогічних спільних патрулювань, які дві країни здійснюють у північній частині Тихого океану з 21 вересня.

Reuters зазначає, що арктичні морські шляхи все частіше використовуються як альтернативний торгівельний шлях між Тихим і Атлантичним океанами, оскільки глобальне потепління зменшує льодовик і дозволяє суднам довше залишатися у морях, вільних від льоду. Водночас, попри те, що ці маршрути значно коротші, вони складні й часто потребують допомоги криголамів, щоб допомогти суднам пройти вздовж північного узбережжя РФ.

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"Китай і Росія співпрацюють над розвитком арктичних судноплавних маршрутів, оскільки РФ прагне постачати більше нафти та газу до Китаю в умовах санкцій Заходу, а Китай шукає альтернативний судноплавний маршрут, щоб зменшити свою залежність від Малаккської протоки в Південно-Східній Азії", - йдеться у публікації.

Китай розширює військову присутність на Арктику

Раніше адмірал Роб Бауер наголошував, що НАТО турбує китайське судноплавство по російському Північному морському шляху. Небезпека в тому, що комерційні та наукові інтереси можуть стати провісниками китайської військової присутності в Арктиці. За словами адмірала, на борту цих суден знаходяться військові вчені. Альянс стурбований цілями Китаю, враховуючи його все більш тісні зв'язки з Росією, включаючи співробітництво в галузі енергетики та транспорту, яке призвело до різкого збільшення поставок російської нафти в Китай через арктичні води.

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