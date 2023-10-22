Офіцер вважає, що на тлі війни не варто розраховувати, що Північний морський шлях буде використовуватися лише для комерційних цілей.

НАТО турбує китайське судноплавство по російському Північному морському шляху. Небезпека в тому, що комерційні та наукові інтереси можуть стати провісниками китайської військової присутності в Арктиці.

"Ми знаємо, що на борту цих суден знаходяться військові вчені", - заявив адмірал Роб Бауер, який очолює військовий комітет НАТО. "Вони не заявляли, що не будуть використовувати ці кораблі у військових цілях".

Альянс стурбований цілями Китаю, враховуючи його все більш тісні зв'язки з Росією, включаючи співробітництво в галузі енергетики та транспорту, яке призвело до різкого збільшення поставок російської нафти в Китай через арктичні води.

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Висловлювання Бауера послідували за його виступом на конференції Arctic Circle Assembly в Рейк'явіку, в ході якого він висловив стурбованість зміцненням зв'язків між Росією і Китаєм.

"У той час як наміри Росії в Арктиці стають все більш ясними, наміри Китаю щодо цього регіону залишаються затуманеними", - сказав він аудиторії.

Гао Фен, спеціальний представник Китаю з питань Арктики, у своєму виступі на конференції не став безпосередньо коментувати слова Бауера.

"Напруженість в Арктиці не тільки ускладнить нашу співпрацю, але й вплине на глобальну стабільність", - сказав Гао Фен. "Китай та інші азіатські країни можуть відігравати важливу роль у захисті, дослідженні, розвитку та управлінні Арктикою".

В якості першого кроку до регулярних невеликих контейнерних перевезень по Північному морському шляху китайський вантажний корабель здійснив тримісячний круговий рейс з Балтійського моря в Китай, а перебудова комерційних зв'язків Росії після вторгнення на Україну призвела до збільшення поставок нафти в Китай.

"Ми не можемо бути наївними і очікувати, що ці нові маршрути будуть використовуватися тільки комерційними суднами", - заявив Бауер.

Минулого року на засіданні групи Бауер викликав гнів одного з китайських дипломатів, який звинуватив його у зарозумілості. У відповідь Бауер запитав, чому Китай не засудив напад Росії на Україну.

Російська загроза в Арктиці - що відомо

Росія вкладає значні кошти в будівництво арктичних авіабаз та інших об'єктів інфраструктури. Хоча бюджетні обмеження, пов'язані з війною проти України, затримали постачання нових криголамів, її значні військово-повітряні та військово-морські сили в Арктиці залишаються недоторканими.

НАТО повинна бути готова до конфліктів в регіоні, враховуючи здатність Росії діяти в Арктиці, сказав Бауер на конференції. Проте, за його словами, НАТО не побоюється, що Арктика "негайно перетвориться на гарячу точку".

У свою чергу координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі повідомив, що США стежать за наростаючими поставками російської нафти в китайські порти по Північному морському шляху, що свідчить про розширенні співпраці між Китаєм і РФ в Арктиці.

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