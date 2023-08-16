Пекін призупинив військовий діалог на високому рівні з США.

Міністр оборони Китаю пообіцяв зміцнити військові зв'язки з низкою країн світу, виключивши при цьому найбільшого економічного і геополітичного суперника - США. Про це повідомляє Bloomberg

"Ми готові поглиблювати військову співпрацю з сусідами, включаючи членів Асоціації держав Південно-Східної Азії",- заявив Лі Шанфу на конференції з безпеки в Москві. Він зазначив, що Пекін також хоче зміцнити зв'язки з Європою.

Згідно з виступом, Китай "продовжить зміцнювати традиційні дружні відносини з країнами Африки, Латинської Америки, Карибського басейну і південної частини Тихого океану".

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Як повідомляється, минулого місяця під час зустрічі в Пекіні з колишнім держсекретарем США Генрі Кіссінджером Китайський генерал звинуватив "деяких людей" в США в розриві відносин. Лі зробив завуальований удар по Вашингтону під час свого виступу у вівторок, заявивши, що "гегемоністська практика" втручання у внутрішні справи інших країн викликає все більший опір у всьому світі.

Видання підкреслює, що візит Міністра оборони Китаю до Москви є сигналом того, що прихильність Сі президенту Володимиру Путіну не ослабла.

Китайське "турне" в Білорусь і РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, з 14 по 19 серпня глава Міноборони Китаю Лі Шанфу проводить "турне" по Росії і Білорусі в рамках підтримки "стратегічної" комунікації з партнерами КНР.

Відомо, що Лі Шанфу прийняв запрошення від голови Міноборони РФ Сергія Шойгу і голови оборонного міністерства Білорусі Віктора Хреніна.

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