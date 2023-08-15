Ці гроші минулого тижня запросив президент США, тепер запит має схвалити Конгрес.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен закликав Конгрес негайно схвалити запит президента Джо Байдена щодо виділення 24,1 млрд доларів для підтримки безпеки, економіки та гуманітарних потреб Україні.

"Наступного тижня буде півтора року з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 1,5 року бомбардувань українських шкіл та лікарень, перетворення їжі та пального на зброю, вбивств та поранень тисяч українців і навіть викрадень українських дітей. Весь цей час українці демонстрували неймовірну мужність і стійкість", – заявив держсекретар США на брифінгу.

Він зауважив, що США та десятки інших країн будуть підтримувати Україну, поки вона не досягне стійкого та тривалого миру.

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"Минулого тижня президент Байден запросив 24,1 млрд долларов, щоб дотриматися цієї обіцянки і продовжити підтримку безпеки, економіки, гуманітарних потреб України, так само як і допомогти іншим країнам, що відчувають на собі наслідки російської війни. Наші зусилля та ресурси, так само як і наших партнерів у всьому світі, дали українцям можливість боротися за їхні життя, за їхню свободу та їхнє майбутнє. Вони допомогли втримати ключові принципи суверенітету, територіальної цілісності та незалежності, які є життєво важливими для підтримання міжнародного миру та безпеки. Вони забезпечили те, що російське вторгнення залишається стратегічним провалом. Я закликаю Конгрес негайно схвалити цей запит на додаткове фінансування", – наголосив Блінкен.

Він також зазначив, що Держдеп працює з Україною та партнерами над довгостроковими зобовʼязаннями щодо її безпеки, "щоб допомогти України стримати і, якщо знадобиться, захиститися від російської агресії в майбутньому.

Підтримка України з боку США

14 серпня США оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги. Його загальна сума становить 200 млн доларів. До нього увійшли боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та засоби для розмінування тощо.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США надали допомоги на $66,2 мільярда. Лише на військову допомогу Силам оборони витратили $43,1 млрд.

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