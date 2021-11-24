Знаменитостям також не можна поширювати чутки, публікувати неправдиву інформацію, провокувати фанатів "словесними нападками один на одного".

Китайська влада заборонила місцевим знаменитостям "хвалитися багатством" або "екстравагантними задоволеннями" в соціальних мережах.

Згідно із заявою китайського агентства з регулювання інтернету, акаунти знаменитостей і фан-клубів повинні "дотримуватися громадського порядку і добрих звичаїв, правильної орієнтації громадської думки та цінностей, просувати основні соціалістичні цінності й підтримувати здоровий спосіб життя і смак", пише Business Insider.

Офіційні особи виступають проти скандалів зі знаменитостями та фанатами в мережі, що, за їхніми словами, викликають соціальні заворушення.

Зіркам також заборонили поширювати чутки, публікувати неправдиву або приватну інформацію, провокувати фанатів "словесними нападками один на одного" і спонукати брати участь в "незаконному зборі коштів або нераціональних інвестиціях".

Читайте такожКім Чен Ін назвав K-pop нещадною злоякісною пухлиноюТакож влада заборонила проводити прямі трансляції 88 людям, зокрема, китайсько-канадському реперу Крісу Ву, якого нещодавно звинуватили в сексуальному насильстві.

Доступ до глобальних платформ, таких як Twitter, Facebook і YouTube, в Китаї заблоковано, тому жителі використовують внутрішні сайти, що піддаються цензурі, такі як Weibo, Renren і Youku.

Щоб забезпечити дотримання нових правил, китайські соціальні мережі тепер зобов'язані повідомляти владі про "можливі незаконні та злочинні дії зірок і групові конфлікти за участю фанатів", одночасно модеруючи контент, який може викликати соціальні заворушення.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Китаю заборонила до показу частину розважальних шоу, а також наказала телемовним компаніям не просувати "зніжених чоловіків".

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Автор: Катерина Комолова