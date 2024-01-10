Китай закликає "всі сторони в цьому конфлікті зберігати спокій і проявляти стриманість".

Представник Китаю в ООН заявив, що Росія і Україна повинні "активізувати свою взаємодію", щоб мирні переговори поновилися найближчим часом.

У коментарях, які можуть викликати роздратування України, яка вважає, що Росія не готова до мирних переговорів, він сказав, що обидві сторони повинні "активізувати дипломатичні зусилля", пише Sky News.

Він сказав, що Китай "завжди виступає за мир і діалог" і "глибоко стурбований" ситуацією в Україні. Китай закликає "всі сторони в цьому конфлікті зберігати спокій і проявляти стриманість", сказав він.

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Пекін зберіг міцні торговельні зв'язки з Росією, незважаючи на вторгнення в Україну, а китайські державні ЗМІ поширювали російську пропаганду. Лідери країн Сі Цзіньпін і Володимир Путін також неодноразово публічно демонстрували свої тісні зв'язки.

Можливість переговорів з РФ

Минулого місяця відбулася секретна зустріч між Україною, її союзниками по G7 і представниками країн Глобального півдня. Київ хотів заручитися підтримкою своїх умов для проведення мирних переговорів з Росією, повідомляють джерела Bloomberg.

Стверджується, що зустріч пройшла 16 грудня в Саудівській Аравії. Секретність частково була спрямована на те, щоб країни-учасниці відчували себе комфортніше. За словами співрозмовників, менший формат дозволив провести більш вільне і відверте обговорення так званої "формули миру" в Україні і планів з просування процесу мирного врегулювання, а також принципів потенційної взаємодії з Росією в майбутньому.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що у війні України з Росією настав час "для дипломатії", додавши, що тверда підтримка Києва з боку Заходу має вирішальне значення для забезпечення серйозних переговорів.

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