ЄС і США висловили впевненість у тому, що пакети заходів підтримки будуть узгоджені.

Минулого місяця відбулася секретна зустріч між Україною, її союзниками по G7 і представниками країн Глобального півдня. Київ хотів заручитися підтримкою своїх умов для проведення мирних переговорів з Росією, повідомляє джерело Bloomberg.

Стверджується, що зустріч пройшла 16 грудня в Саудівській Аравії. Секретність частково була спрямована на те, щоб країни-учасниці відчували себе комфортніше. За словами співрозмовників, менший формат дозволив провести більш вільне і відверте обговорення так званої "формули миру" в Україні і планів з просування процесу мирного врегулювання, а також принципів потенційної взаємодії з Росією в майбутньому.

За словами джерел, знайомих з ходом засідання і попросили про анонімність, на останній зустрічі в Ер-Ріяді істотного прогресу досягнуто не було.

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"Україна та її союзники по G-7 продовжували чинити опір закликам країн Глобального Півдня до прямої взаємодії з Росією. У зустрічі взяли участь представники Індії, Саудівської Аравії та Туреччини. Китай, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати своїх переговірників не надіслали", - стверджує видання.

Київ і його союзники по G7 підтвердили свою точку зору, що справедливий мир повинен поважати територіальну цілісність і суверенітет України, і заявили, що цілі президента Росії Володимира Путіна не змінилися. Він не виявив жодних ознак серйозного бажання вести переговори по суті і не дотримується досягнутих раніше домовленостей. Союзники дали зрозуміти, що продовжать підтримувати Україну, а ЄС і США висловили впевненість у тому, що пакети заходів підтримки будуть узгоджені.

Україна та її союзники запланували ще одну зустріч у ширшому складі у Швейцарії наступного тижня. Переговори повинні пройти в Давосі напередодні Всесвітнього економічного форуму. За словами джерел, запрошені представники понад 100 країн.

Деякі держави вважають, що проведення саміту на рівні лідерів в найближчі місяці передчасне, в той час як інші хочуть негайно залучити Росію в переговорний процес.

Можливість переговорів з РФ - деталі

США не бачать готовності Росії до переговорів по Україні, заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, закликавши Конгрес схвалити запит про нову допомогу Києву.

"Були повідомлення ЗМІ про те, що президент РФ Володимир Путін раптово готовий до переговорів, він точно не поводиться так, як людина, готова до переговорів", - заявив Кірбі.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ніяких переговорів з Росією бути не може. За його словами, російській стороні висунуто ультиматум, і вона його прийме.

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