Він заявив, що на військову ситуацію потрібно дивитися "реалістично".

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що у війні України з Росією настав час "для дипломатії", додавши, що тверда підтримка Києва з боку Заходу має вирішальне значення для забезпечення серйозних переговорів.

Як пише Reuters, Гвідо Крозетто заявив, що український контрнаступ у 2023 році не дав бажаного результату, і на військову ситуацію потрібно дивитися реалістично.

"З цієї точки зору... здається, що настав час для гострої дипломатії, поряд з військовою підтримкою, тому що є ряд важливих сигналів, що надходять з обох сторін", - сказав Кросетто.

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За його словами, Росія поступово демонструє готовність вести переговори і захищати свою економіку, в той час як позиція України виглядає менш безкомпромісною, ніж раніше.

"Все це необхідно враховувати на шляху до переговорів з метою припинення конфлікту і подальшого процесу нормалізації відносин не тільки Росії з Україною, але і з західними країнами", - сказав він.

Міністр оборони Італії заявив, що в Україні внутрішній фронт, схоже, вже не такий єдиний, як раніше, у відкиданні ідеї про мирні переговори з Росією, що підкреслює деякі розбіжності в політичному дискурсі.

Кросетто водночас вкотре наголосив, що будь-які мирні переговори мають чітко визнати агресію Росії проти України в лютому 2022 року.

"Повна територіальна цілісність і визнані кордони України залишаються метою всього міжнародного співтовариства", - сказав він.

Переговори України та Росії

Останнім часом деякі лідери західних країн почали стверджувати, що прийшов час домовитися про припинення війни на Україні. Водночас у Офісі президента України заявили, що ніяких переговорів з Росією бути не може.

Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що США не бачать готовності Росії до переговорів по Україні. За словами представника Білого дому, переговори все ж не плануються і українські війська продовжують наступ, від якого адміністрація Байдена їх "не відмовляє".

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