В Ірані запевнили Китай та Росію, що атомні розробки Тегерана мають "мирний характер".

Китай зажадав від США негайного зняття санкцій з Ірану, які постійно посилюються через порушення прав людини в країні, ядерну програму та допомогу Тегерана Росії в її агресії проти України. З таким закликом виступив заступник міністра закордонних справ КНР Ма Чжаосюй за підсумками тристоронньої зустрічі із заступником глави МЗС РФ Сергієм Рябковим та заступником міністра закордонних справ Ірану Каземом Гарібабаді, передає France 24.

"Ми провели поглиблений обмін думками щодо ядерної проблеми і скасування санкцій. Ми наголосили на необхідності припинення всіх незаконних односторонніх санкцій", - зазначив він.

За словами Чжаосюя, він зійшовся з Рябковим і Гарібабаді в думці, що єдиний практичний спосіб врегулювати ситуацію - це діалог на основі взаємної поваги інтересів. Також сторони закликали створити умови для дипломатичних зусиль.

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"Ми підтверджуємо важливість збереження Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як наріжного каменю міжнародної системи ядерного нерозповсюдження. Китай і Росія вітають підтвердження Іраном мирного характеру його атомних розробок і його небажання розробляти ядерну зброю. Китай, Росія та Іран наголосили, що всі сторони мають уникати дій, які підривають професійне, об'єктивне та неупереджене виконання Міжнародним агентством з атомної енергії своїх обов'язків", - зазначив Чжаосюй.

Політика максимального тиску США на Іран

Президент США Дональд Трамп після вступу на посаду відновив політику "максимального тиску" у вигляді антиіранських санкцій, повторивши підхід, який він застосовував під час свого першого терміну. У березні він надіслав Тегерану листа, у якому закликав до ядерних переговорів і попередив Іран про можливі військові дії в разі відмови.

У МЗС Ірану відповіли, що мають намір провести ретельну оцінку ситуації перед тим, як відповідати американському лідеру. Водночас верховний лідер країни аятолла Алі Хаменеї відкинув пропозицію Трампа, хоча пізніше в Ірані дали зрозуміти, що відкриті до переговорів, якщо ті будуть обмежені військовими питаннями.

За даними Bloomberg, російський диктатор Володимир Путін на прохання американського колеги погодився стати посередником. Водночас у міністерстві закордонних справ КНР закликали всі сторони до "спокою та стриманості", щоб уникнути ескалації.

Варто зазначити, що Трамп під час першого президентського терміну вийшов з ядерної угоди, яка передбачає обмеження ядерної програми Ірану в обмін на послаблення санкцій, оскільки угода, на його погляд, була недостатньо міцною, щоб перешкодити Тегерану роздобути ядерну зброю.

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