У Тегерані підкреслюють, що ядерна програма країни має мирні цілі.

Іран дав зрозуміти, що він відкритий до перемовин про свою ядерну програму зі США, якщо вони будуть обмежені військовими питаннями. Така заява пролунала через день після того, як верховний лідер країни відкинув пропозицію президента США Дональда Трампа щодо проведення дискусій, пише The New York Times.

"Якщо метою переговорів є усунення занепокоєння щодо будь-якої потенційної мілітаризації ядерної програми Ірану, такі дискусії можуть бути предметом розгляду", - йдеться в повідомленні місії Ірану при ООН, яке було опубліковано в неділю в соцмережах.

За словами експертів, Іран перебуває майже на тому рівні, аби збагатити уран до рівня, який достатній для виробництва ядерної зброї. Водночас у Тегерані наголошують, що ядерна програма має мирні цілі.

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Своєю чергою місія Ірану в ООН зазначила, що "переговори ніколи не відбудуться", якщо їхньою метою буде демонтаж "мирної ядерної програми" Тегерана.

"Ці суперечливі заяви можуть відображати розкол серед іранських чиновників щодо того, чи варто відновлювати переговори після того, як пан Трамп під час свого першого президентського терміну вивів Сполучені Штати з ядерної угоди, укладеної з Тегераном його попередником Бараком Обамою", - підкреслили у NYT.

Іран і США - останні новини

Як писав УНІАН, російський диктатор Володимир Путін погодився стати посередником на ядерних переговорах між США та Іраном. За інформацією Bloomberg, президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з Путіним у лютому попросив його, щоб Москва була присутня на переговорах між країнами.

Водночас верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висміяв ініціативу Трампа щодо ядерної угоди. За його словами, переговори зі США не вирішать жодних проблем.

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