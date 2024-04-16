Розмова з високопоставленим іранським дипломатом послідувала за безпрецедентною атакою.

Головний дипломат Китаю повідомив Ірану, що країни можуть працювати разом у низці галузей у майбутньому, даючи зрозуміти, що їхні зв'язки залишаються міцними після безпрецедентного нападу Тегерана на Ізраїль.

"Китай готовий неухильно просувати практичне співробітництво з Іраном у різних галузях і сприяти подальшому розвитку китайсько-іранських відносин", - заявив міністр закордонних справ Ван Ї іранському колезі Хосейну Амірабдоллахаяну в телефонній розмові, пише Bloomberg.

Ван також сказав, що Китай взяв до відома позицію Ірану про те, що його військові дії були "обмеженими" і що країна "здійснює своє право на самооборону", згідно із заявою Міністерства закордонних справ у Пекіні. Китай також вважав, що Іран зможе впоратися із ситуацією, щоб "уникнути подальшої турбулентності", сказав він.

Відео дня

Ван не уточнив, яку співпрацю Китай готовий розвивати з Іраном, але Пекін уже давав аналогічні обіцянки в минулому. Минулого року китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв поглиблювати зв'язки після зустрічі з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі в Пекіні. Лише кількома тижнями раніше США заявили, що посилюватимуть тиск на Китай, щоб той припинив купувати іранську нафту.

Китай є основним покупцем іранської нафти, хоча в січні Тегеран призупинив поставки, вимагаючи підвищення цін. Пекін також є ключовою переговорною силою в переговорах, що зайшли в глухий кут, щодо відновлення ядерної угоди 2015 року.

Атака Ірану на Ізраїль - деталі

Коментарі Вана пропонують Ірану певну дипломатичну підтримку після того, як його ракетна атака і атака безпілотників на Ізраїль викликали побоювання з приводу більш широкого конфлікту. Тегеран заявив, що цей крок став відповіддю на напад на комплекс його посольства в Сирії, внаслідок якого загинули вищі іранські військові офіцери. Це був перший раз, коли Іран завдав удару по Ізраїлю з його території.

У понеділок Палата представників США переважною більшістю голосів ухвалила закон, спрямований на протидію купівлі Китаєм іранської сирої нафти, в рамках пакету законопроектів, винесених на розгляд у відповідь на дії Ірану.

Вас також можуть зацікавити новини: