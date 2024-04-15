Коли по Ізраїлю випустили ракети й дрони з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену, сили США та інших країн прийшли на допомогу.

В ніч на неділю, 14 квітня, Іран випустив сотні ракет і безпілотників по Ізраїлю. Під час цієї атаки ізраїльтяни покладалися на важливий інструмент, якого Україна досі не має – миттєву допомогу з боку Сполучених Штатів та інших партнерів, які мають військові активи в регіоні.

Про це пише The Washington Post. Для удару Тегеран використав, зокрема, ударні безпілотники типу Shahed, з якими вже понад два роки має справу Україна. Саме їх під час повітряних атак застосовує РФ. Для захисту від дронів Україна покладається на системи протиповітряної оборони, що надано західними партнерами, включно з трьома батареями Patriot.

Коли по Ізраїлю випустили цілі з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену, сили США прийшли на допомогу. Не залишилися осторонь Велика Британія, Франція та Йорданія. Ізраїльською системою протиповітряної оборони "Залізний купол" та силами союзників було збито 99% із приблизно 300 ракет і безпілотників.

Відео дня

Проте розбіжність у реакції на атаки по Ізраїлю і Україні не залишилася поза увагою спостерігачів в Києві. Лише протягом минулого тижня Росія запустила по Україні майже 130 безпілотників "Шахед", 80 ракет і 700 керованих авіаційних бомб. Україна покладалася на власні війська та запаси боєприпасів, які скорочуються. Але негайна міжнародна реакція на атаку Ірану на Ізраїль довела, що сучасна протиповітряна оборона може врятувати життя.

"Весь світ побачив, що Ізраїль у цьому захисті не один – загрозу в небі усувають і його союзники. І коли Україна каже, що її союзники не повинні закривати очі на російські ракети та безпілотники, це означає, що потрібні дії — сміливі. Не риторика захищає небо, не думки стримують виробництво ракет і безпілотників для терору", – наголосив президент України Володимир Зеленський.

Побоюючись, що прямий конфлікт з Росією може перерости у ядерну війну, Сполучені Штати та інші країни НАТО неодноразово відкидали ідею прямого введення військ в Україну. Коли президент Франції Еммануель Макрон нещодавно заявив, що не слід виключати відправлення солдатів до України, інші західні лідери швидко засудили цю пропозицію.

Деякі українці висловили сподівання, що напад на Ізраїль, який значною мірою був зірваний, стимулюватиме дії законодавців на Капітолійському пагорбі. Допомога Україні від США може бути пов’язана з подальшою підтримкою Ізраїлю.

Та увагу на події в Ізраїлі звернули не лише українські чиновники. Так, міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський похвалив Ізраїль за відбиття атаки.

"Тепер було б корисно посилити протиракетну оборону Ізраїлю та оснастити Україну подібними системами. Найпростіше – розблокувати пакет допомоги для України та Ізраїлю", – написав він у соцмережі Х.

Своєю чергою, Інститут вивчення війни зазначив, що успішний захист Ізраїлю від атаки з боку Ірану "підкреслює вразливість, яку українське географічне положення та деградація парасольки протиповітряної оборони України створюють для українських зусиль із захисту від регулярних російських атак ракетами і безпілотниками". Там зауважили, що труднощі створює і географічна близькість України до Росії, оскільки ракети та безпілотники часто долають короткі відстані, і в українців є лічені хвилини, аби зреагувати. Для порівняння, Ізраїль та його партнери мали кілька годин, щоб підготуватися до ударів, наголошують аналітики.

Удар по Ізраїлю і війна в Україні

14 квітня Іран завдав масованого удару по Ізраїлю. На цьому тлі активізувалися розмови про те, чи схвалять у Палаті представників США пакет допомоги, що передбачає підтримку Ізраїлю, України та Тайваню.

Президент Володимир Зеленський заявив, що країни вільного світу можуть захистити Україну від терору на прикладі надання підтримки Ізраїлю, який не є членом НАТО.

"ахистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не лише можливе, а й на сто відсотків ефективне. Рішучі дії союзників не допустили успіху терору та втрати інфраструктури й змусили агресора охолонути. Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі", – наголосив він.

Вас також можуть зацікавити новини: