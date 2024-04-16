На карту поставлено дуже багато чого.

Атака Ірану на Ізраїль і війна в Україні демонструють зростаючу слабкість Заходу в стримуванні загроз. Ігнорування цього може призвести до розпаду глобального порядку.

Про це пише британська журналістка Дебора Гейнс у статті для Sky News. Вона вказує, що на Заході дедалі частіше лунають заклики до швидкого переозброєння, оскільки Росія, Іран, Китай і Північна Корея нарощували військову міць, поки європейські країни її спустошували. Ракетно-дроновий удар Тегерана показав, що авторитарні держави стають дедалі сміливішими - його здійснили всупереч попередженням США та Великої Британії.

Попри те, що і Ізраїль і союзники збили більшу частину іранських ракет і дронів, такий захист вимагає величезної кількості дорогих боєприпасів протиповітряної оборони. Крім того, не можна гарантувати таку саму ефективність у разі більшої кількості таких атак.

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"Джерело в західних службах безпеки заявило, що готовність Тегерана схвалити такий значний наступ є показником того, що режим надихнувся слабкістю Заходу щодо війни Росії в Україні, де російські війська повільно зміцнюють свої позиції", - ідеться в статті.

Якщо на початку повномасштабної війни Росія була принижена, коли українська армія за підтримки західного озброєння відтіснила її армію, то зараз ситуація змінилася.

Путін поставив свою економіку на військові рейки й активізував виробництво техніки та боєприпасів, одночасно закуповуючи великі обсяги боєприпасів в Ірану та Північної Кореї. А країни Заходу говорили жорстко, але діяли дуже повільно. Через це в української армії виник серйозні дефіцит озброєння, яким користується РФ.

"І цей крок стане ще більш небезпечним, якщо дефіцит не буде швидко усунуто. На карту поставлено дуже багато чого. Нездатність союзників по НАТО дозволити Україні протистояти російському нападу буде не тільки руйнівною для України, а й стане новим доказом іншим авторитарним державам, таким як Пекін і Пхеньян, ефективності жорсткої військової сили. Це, своєю чергою, може створити загрозу способу життя кожної людини в будь-якій вільній, ліберальній демократії у світі", - йдеться у статті.

Атака Ірану на Ізраїль: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 квітня Іран заявив про початок операції "Правдива обіцянка" і запустив по Ізраїлю велику кількість ракет і дронів.

Таким чином Тегеран вирішив помститися за вбивство командира підрозділу "Аль-Кудс" КСІР у Дамаску.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що разом із силами союзників збила майже всі повітряні цілі. Йдеться про 120 балістичних і 30 крилатих ракет, а також про понад 170 безпілотних літальних апаратів.

Президент України Володимир Зеленський засудив атаку на Ізраїль. Також він зазначив, що Ізраїль не є членом НАТО, а це означає, що допомога в захисті неба залежить не від 5 статті Альянсу, а від політичної волі.

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