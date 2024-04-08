Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Китаю в понеділок для переговорів зі своїм китайським колегою Ван І.

Китай заявив, що не прагнув отримати вигоду від бойових дій в Україні. Ці коментарі прозвучали, коли головний російський дипломат прибув до Пекіна для обговорення питань, включно з війною.

"Ми ніколи не шукали і ніколи не будемо шукати вигоди від кризи. Китай регулює експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил", - заявила прес-секретар МЗС Мао Нін на черговому брифінгу в Пекіні в понеділок, пише Bloomberg.

Вона додала, що країни "не повинні дискредитувати або нападати на нормальні відносини між Китаєм і Росією" або завдавати шкоди інтересам китайських фірм.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Китаю в понеділок для переговорів зі своїм китайським колегою Ван І. Обговорення будуть зосереджені на таких темах, як Україна і ситуація в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, повідомили в МЗС у Москві.

Пекін і Москва активізували своє партнерство відтоді, як президент Володимир Путін ввів війська в Україну 2022 року, допомагаючи захистити Росію від безпрецедентних західних санкцій.

У березні Ван сповістив про "нову парадигму" у відносинах Китаю з Росією. Минулого року двостороння торгівля сягнула рекордних 240 мільярдів доларів, чому сприяв китайський імпорт російської нафти та експорт автомобілів і електроніки.

Співпраця Китаю і РФ - деталі

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Вашингтон попереджає союзників про те, що Пекін посилив підтримку Москви, зокрема шляхом надання геопросторової розвідки, щоб допомогти їй у війні проти України.

Президент Джо Байден висловив занепокоєння з цього приводу Сі Цзіньпіну під час їхньої нещодавньої розмови, повідомила офіційна представниця Ради національної безпеки Білого дому Едріен Вотсон.

А на знак невідкладності США в цьому питанні міністр фінансів Джанет Єллен заявила під час свого візиту до Китаю, що його банки та експортери не повинні зміцнювати військовий потенціал Росії, попередивши, що "вони зіткнуться з серйозними наслідками, якщо вони це зроблять".

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