Головною зброєю Америки проти фінансових установ є здатність Казначейства перекрити їм доступ до доларів США, що становить загрозу для будь-якого банку, який працює на міжнародному рівні.

Міністр фінансів США Джанет Єллен завершила чотириденні переговори в Китаї попередженням для банків і експортерів країни з попередженням, що "якщо ви допоможете зміцнити військовий потенціал Росії, Вашингтон прийде за вами".

"Я наголосила, що компанії, зокрема в КНР, не повинні надавати матеріальну підтримку війні Росії, і що вони зіткнуться з серйозними наслідками, якщо зроблять це", - сказала Єллен на прес-конференції в резиденції посла США в Пекіні, пише Bloomberg.

"Будь-які банки, які сприяють проведенню значних транзакцій, що забезпечують військові товари або товари подвійного призначення для російської оборонно-промислової бази, піддають себе ризику американських санкцій", - заявила вона.

Відео дня

Хоча Китай і раніше ставав об'єктом попереджень, послання Єллен, яке пролунало сьогодні в Пекіні, було незвичним, оскільки в ньому містилася пряма загроза санкцій.

Це сталося в день, коли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Пекіна для обговорення питань, зокрема України. Хоча Китай описує свою позицію щодо війни як нейтральну, торгівля з Росією різко зросла з моменту її початку.

Попередження США Китаю - деталі

Головною зброєю Америки проти фінансових установ є здатність Казначейства перекрити їм доступ до доларів США, що становить загрозу для будь-якого банку, який працює на міжнародному рівні.

Те, що така загроза тепер нависла над китайськими кредиторами, ще один приклад того, як дві наддержави дедалі частіше опиняються по різні боки геополітичних та економічних розломів, що змушує навіть Єллен, мабуть, найменш яструбину з високопосадовців адміністрації Байдена, які мають справу безпосередньо з Китаєм, переходити в наступ.

Китай поглиблює свою підтримку військово-промислового комплексу Росії. Це не тільки сприяє війні в Україні, а й загрожує іншим країнам.

З таким попередженням виступив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен на зустрічі з міністрами закордонних справ Євросоюзу і НАТО, пише Financial Times. За даними журналістів, він сказав, що Пекін допомагає Москві "в масштабах, що викликають занепокоєння".

Вас також можуть зацікавити новини: