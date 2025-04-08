Китай – великий спонсор Росії у війні проти України, заявила речниця Держдепу США.

Сполучені Штати Америки бачили повідомлення про захоплення в український полон двох громадян Китаю, які воювали проти України на боці Росії.

Таку заяву зробила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу. Ці повідомлення вона назвала "тривожними" та наголосила на великій ролі Китаю у війні РФ проти України.

"Ми знаємо про повідомлення, що Україна захопила двох китайських громадян, що воювали на боці Росії в Україні. Китай – великий спонсор Росії у війні в Україні. Китай постачає біля 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни. 80% надходить з Китаю", – пояснила Брюс.

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Вона також нагадала заяву американського президента Дональда Трампа про те, що співпраця між двома ядерними державами, якими є Китай і Росія, "лише поглибить глобальну нестабільність і зробить Сполучені Штати та інші країни менш безпечними, менш захищеними і менш процвітаючими". За словами речниці Держдепу США, "це ще мʼяко сказано".

Китайські військові в полоні ЗСУ

8 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, українські військові поповнили обмінний фонд, взвяши в полон в Донецькій області двох китайських солдатів, які воювали на боці окупантів. Він додав, що є документи, які доводять, що це громадяни Китаю.

Пізніше стало відомо, що операцію здійснили військовослужбовці 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади. Військові зазначили, що китайці перебували на ворожому боці – в зоні бойових дій, зі зброєю в руках, у складі підрозділу російських окупаційних військ.

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