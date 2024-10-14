Кількість підтримуваних Китаєм хакерів, за даними ФБР, щонайменше в 50 разів перевищує чисельність кіберперсоналу американського відомства.

Китай створив армію гігантську армію шпигунів чисельністю в 600 тисяч осіб. І розвідувальні операції Пекіна перевищують за своїм масштабом діяльність КДБ за часів Холодної Війни.

Як пише The Wall Street Journal, китайські операції мають різний характер – від кібератак до наукового і промислового шпигунства. Не обходиться і без підкупу політиків. І примітно те, що у західних спецслужб немає ресурсів для протистояння китайській мережі.

За даними західних розвідок, зараз Китай "побудував" гігантську армію шпигунів, і боротьба з ними ускладнюється тим, що вона проводить децентралізовані операції, пише WSJ. Такі операції проводить безліч відомств і приватних компаній. Методи, якими вони користуються, виглядають безсистемно, оскільки діють вони значною мірою автономно.

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Водночас кількість підтримуваних Китаєм хакерів, за даними ФБР, щонайменше в 50 разів перевищує чисельність кіберперсоналу американського відомства.

"Хакерська програма Китаю перевершує за масштабами аналогічні програми всіх інших великих держав разом узятих", – заявив на початку року директор ФБР Крістофер Урей.

В одному з європейських агентств кажуть, що в китайських операціях зі збору розвідданих і забезпечення безпеки можуть брати участь до 600 000 осіб.

Шпигунство на Заході

Євросоюз занепокоєний тим, що Китай може використовувати для шпигунства автомобілі китайського виробництва, поставлені на європейський ринок. Підключений до інтернету автомобіль "може реєструвати все, де він є, і він також може передавати ці дані тим, хто має доступ до даних", заявила віцепрезидентка Єврокомісії з питань цифровізації та комісарка з питань конкуренції Маргрет Вестагер.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що російські шпигуни можуть стежити за тренуваннями українських військових у Британії. Солдатів попередили, що над британськими військовими базами можуть літати російські дрони з метою отримання інформації про українські війська.

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