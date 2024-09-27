Єввропу непокоїть, що китайські авто мають вихід в інтернет і можуть таємно звітувати в Пекін.

Євросоюз занепокоєний тим, що Китай може використовувати для шпигунства автомобілі китайського виробництва, продані на європейському ринку. Про це пише Politico.

Раніше цього тижня уряд США оголосив про намір заборонити на власній території китайські технології підключення автомобілів до інтернету. Тепер такі ж побоювання щодо китайського шпигунства висловили європейські чиновники.

Підключений до інтернету автомобіль "може реєструвати все, де він є, і він також може передавати ці дані тим, хто має доступ до даних", — сказала журналістам віце-президентка Єврокомісії з питань цифровізації та комісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер.

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За її словами, зараз служби ЄС "вивчають це, також разом з нашими експертами з економічної безпеки".

Як зазначає Politico, зосередження уваги на китайських автомобільних технологіях відкриває ще один фронт у триваючій боротьбі між США, Китаєм та іншими регіонами за те, хто контролює ключові технології, такі як штучний інтелект, мікрочіпи та зв’язок 5G.

"Головною причиною суперництва є страх перед шпигунством, диверсією, тактикою економічного примусу та порушенням ланцюга поставок. Це також сталося в той момент, коли Європа вже ввела торгові тарифи на субсидовані Пекіном електромобілі, намагаючись зупинити китайські автомобілі від затоплення ринку блоку", – пише видання.

Канада та Велика Британія також розглядають можливість введення заборон або іншого законодавства для вирішення проблем безпеки із китайською продукцією.

Торговельні суперечки Китаю і Заходу

Як писав УНІАН, в останні місяці розгортається митно-торговельна війна між Китаєм і країнами Заходу. Так, у серпні Канада вирішила вдарити по Китаю величезними митами на сталь, алюміній та електромобілі. Мита на імпорт електромобілів з Китаю до Канади планується встановити на рівні 100%, у той час як мита на сталь та алюміній складуть 25%.

Канада пішла на цей крок слідом за Євросоюзом та США, які раніше вже обрали схожу стратегію по відношенню до Китаю.

Своєю чергою Китай розпочав антидемпінгове розслідування щодо імпорту свинини та субпродуктів з Європейського Союзу. Такий крок в основному спрямований проти Іспанії, Нідерландів та Данії у відповідь на обмеження експорту електромобілів.

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