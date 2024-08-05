Британських військових попередили, що агенти РФ можуть шпигувати з метою отримання розвідувальної інформації про підготовку українців.

Британських солдатів попередили, що російські шпигуни можуть літати на безпілотниках над британськими військовими базами з метою отримання інформації про українські війська. Російські спецслужби виявили "значний" інтерес до операції "Інтерфлекс" – кодової назви підготовки 34 000 українських новобранців, пише The Times з посиланням на інструкцію, поширеною серед британських військовослужбовців.

Зазначається, що крім польотів безпілотників над військовими базами, російські агенти зверталися до армійських інструкторів як в Інтернеті, так і особисто, щоб отримати інформацію: "Уряд дуже серйозно ставиться до безпеки наших військових установ. Існує цілий ряд надійних заходів для захисту наших людей і об'єктів", – заявив речник Міністерства оборони.

У доповіді говориться, що існують реальні загрози шпигунства і підривної діяльності, пов'язані з підготовкою ЗСУ у Великій Британії.

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За словами журналістів, опублікований у жовтні минулого року "Посібник із загроз польової армії" вперше детально описує спроби Москви проникнути у військову підтримку України з боку Великої Британії. Там вказано, що російські спецслужби регулярно застосовують цілий ряд засобів фізичної розвідки і технічних можливостей для збору інформації, зокрема, про підготовку особового складу Збройних сил України.

"Тактика, техніка і процедури (ТТП) включають використання дистанційно керованих літальних апаратів, мобільне і піше спостереження, віртуальні і фізичні підходи до постачальників послуг з підготовки, а також інтерес з боку журналістів-розслідувачів… Вразливими місцями є тренувальні майданчики, повітряний порт висадки, морський порт висадки, а також ключові місця розміщення і логістичні об'єкти", – йдеться у посібнику.

Також там вказано, що солдати, які готують українських військових, повинні бути особливо уважними до "достовірних" загроз російського шпигунства: "Підготовка ЗСУ залишається предметом значного розвідувального інтересу для ворожих служб зовнішньої розвідки і національної преси", – пишуть автори.

Джерела газети в оборонному відомстві заявили, що існує "мало доказів" про використання дронів для шпигунства за навчаннями. Там припустили, що посібник був написаний, щоб попередити солдатів про ризики. Але застереження британської армії мають разючу схожість з методами російського шпигунства в інших країнах Європи. Німеччина визнала, що за українськими солдатами під час навчань стежили невідомі безпілотники. А Польща з кінця минулого року заарештувала 18 осіб за підозрою в плануванні підпалів і диверсій від імені Росії та Білорусі.

Британська армія використовує полігони по всій країні для підготовки українських військовослужбовців. Більшість українців проходять базовий 35-денний курс. Але деякі більш досвідчені українські військовослужбовці пройшли спеціалізовані курси.

Війна – останні новини

Загальні бойові втрати противника серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 5 серпня орієнтовно склали 584 тисячі 90 осіб. Упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1 тис. 180 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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