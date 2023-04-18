Розшукуваний військовий злочинець в очах Китаю є великим миротворцем.

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу похвалив Володимира Путіна за "сприяння миру в усьому світі" під час їхньої зустрічі в Кремлі.

Як пише Bloomberg, китайська влада опублікувала відеоролик зустрічі, що відбулася в неділю, в якому видно, як китайський міністр зачитує з листа заздалегідь підготовлений текст.

У цій промові Лі назвав Путіна "видатним державним діячем" і заявив, що той зробив "важливий внесок у забезпечення миру і розвитку в усьому світі".

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Bloomberg зазначає, що ці висловлювання китайського міністра не увійшли до офіційних прес-релізів ані китайської, ані російської сторони.

Війна в Україні - позиція Китаю

Весь минулий рік Китай декларував свій нейтралітет по відношенню до російсько-української війни. При цьому Пекін стверджував, що Захід повинен поважати якісь інтереси Росії. Також Пекін жодного разу прямо не засудив сам факт військового вторгнення Росії.

На початку цього року американські офіційні особи почали виступати з попередженнями, що Китай, ймовірно, готується почати поставки зброї в Росію. Минулого тижня очільник МЗС Китаю публічно заявив, що Пекін не має наміру постачати зброю жодної зі сторін.

У лютому Китай представив "мирний план" щодо врегулювання конфлікту в Україні. Хоча в цьому плані були заклики до поваги суверенітету всіх країн, він не містив заклику до Росії вивести війська і припинити агресію.

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