Також Північна Корея продовжує постачати зброю Росії.

Північна Корея може перекинути додаткові війська до Росії для участі у війні проти України. Це може статися в липні або серпні, заявили південнокорейські законодавці, передає Reuters.

Зокрема у Національній розвідувальній службі країни вважають, що РФ може бути готова до широкомасштабного наступу на фронті в липні або серпні.

"Час додаткового розгортання полягає в тому, що це може статися вже в липні або серпні", - наголосив член парламенту Південної Кореї Лі Сонг-Квеун.

Відео дня

За його словами, розвідка посилається на новий збір військ у Північній Кореї для відправлення до РФ. Він вважає, що нещодавній візит до Пхеньяну російського високопоставленого чиновника дає підставу на таку оцінку.

Лі додав, що в обмін на відправлення Північною Кореєю артилерійських боєприпасів та ракет до Росії, КНДР, швидше за все, отримує технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет.

"Після місяців мовчання і Північна Корея, і Росія розкрили інформацію про дислокацію північнокорейських військ і роль, яку вони відіграли в наступі Москви на Україну з метою повернення Курської області. Обидві країни заявили, що співпраця базується на договорі, підписаному їхніми лідерами в червні минулого року, який включає пакт про взаємну оборону", - нагадали у Reuters.

КНДР і Росія - останні новини

Раніше ЗМІ повідомляли, що КНДР може направити до Росії 25 тисяч працівників на заводи з виробництва дронів. Журналісти зазначили, що люди з Північної Кореї будуть навчатися на підприємстві з виробництва БпЛА "Герань" в Єлабузі (РФ).

Також стало відомо, що КНДР передала Росії значно більше боєприпасів, ніж вважалося раніше. Зазначається, що лише за 2024 рік Росія отримала від КНДР до 9 мільйонів артилерійських снарядів і реактивних боєприпасів.

Крім того, за цей рік РФ отримала щонайменше 100 балістичних ракет, які згодом були запущені по території України, самохідні артилерійські установки калібру 170 мм корейського виробництва дальньої дії, реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм, понад 200 одиниць техніки, серед яких самохідні гармати, РСЗВ і транспортні засоби для перезаряджання обох типів озброєння й протитанкові ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: