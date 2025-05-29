Досі повідомлялося, що Росія отримала не більше 6 мільйонів боєприпасів.

Лише протягом 2024 року Росія отримала від КНДР до 9 мільйонів артилерійських снарядів і реактивних боєприпасів. Це значно більше за попередні оцінки. Відповідні дані містяться у першій доповіді Багатосторонньої групи моніторингу санкцій (MSMT), створеній 11 країнами-членами ООН.

Так, за даними моніторингу протягом минулого року російські морські судна перевезли з портів КНДР в російські порти на Далекому Сході близько 9 мільйонів боєприпасів різних типів і калібрів, включно із снарядами основних артилерійських калібрів 122 і 152 мм - загалом від 4,2 до 5,8 млн одиниць.

Крім того, за минулий рік Росія отримала від Північної Кореї:

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щонайменше 100 балістичних ракет, які згодом були запущені по території України,

самохідні артилерійські установки калібру 170 мм корейського виробництва дальньої дії,

реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм,

понад 200 одиниць техніки, серед яких самохідні гармати, РСЗВ і транспортні засоби для перезаряджання обох типів озброєння.

протитанкові ракети.

Також у звіті містяться посилання на числені розслідування, в межах яких було досліджено уламки снарядів і ракет, запущених росіянами по Україні. На основі цих уламків було підтверджено північнокорейське походження такої зброї.

При цьому з таких розслідувань стає зрозуміло, що КНДР передає росіянам не лише старі запаси, але й зовсім нові вироби, зокрема, ракети, які були вдосконалені з урахуванням досвіду ударів саме по Україні. Крім того, в новій корейські зброї знайдено імпортні комоненти, що підтверджує порушення санкцій, накладених на цю країну на рівні ООН.

Згідно з інформацією однієї з держав-учасниць розлсдідування, в якості оплати Росія передала КНДР свої системи протиповітряної оборони - зенітні комплекси малої дальності, а також системи радіоелектронної боротьби, чим теж порушила існуючі санкції.

Росія і КНДР

Як писав УНІАН, раніше повідомлялося, що Росія могла отримати з Північної Кореї до 6 мільйонів артилерійських боєприпасів.

Старший науковий співробітник Стокгольмського інституту дослідження проблем миру SIPRI Г'ю Гріффітс висловив думку, що Росія досі не зазнала поразки у війні проти України виключно завдяки допомозі від КНДР.

За його словами, поставки корейських боєприпасів Росії мали стратегічне значення. Це вже не кажучи про допомогу солдатами.

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